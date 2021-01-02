В Сети появилось видео аварии в центре Москвы - внедорожник «Мерседес» на довольно большой скорости влетел в стену Театра имени Вахтангова. На записи видно, что в этот момент на Арбате довольно много людей. Иномарка проскочила буквально в нескольких метрах от гуляющих и врезалась в колонну театра. Затем из салона выбрались водитель и его пассажиры.- ДТП произошло вечером 31 декабря. Пострадавших нет, - рассказали корреспонденту «Комсомольской Правды» в пресс-службе ГУ МВД по Москве.Между тем источники в правоохранительных органах сообщают, что после аварии водитель с пассажирами место ДТП покинули.- Не исключено, что это было сделано, чтобы никто на месте не засвидетельствовал личность сидевшего за рулем человека и был ли он в этот момент пьян, - отметил источник.По словам нашего собеседника, прибывшими по вызову очевидцев сотрудники полиции оперативно выяснили, кому принадлежит автомобиль. Водителя и пассажиров разыскивают.В самом Театре имени Евгения Вахтангова сообщают, что в результате ДТП погнулась решетка, которая опоясывает колонну.Напомним, театр сегодня является одним из самых популярных в Москве. В его труппу входят актеры, знакомые многим по ролям в кино и сериалах - Сергей Маковецкий, Василий Лановой, Владимир Вдовиченков, Алексей Гуськов, Виктор Добронравов, Мария Аронова.