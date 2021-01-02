Читатели «Комсомольской Правды» сообщают о столпотворении в столичном аэропорту Внуково. Ранее сайта kp.ru уже сообщал, что из-за снегопада и прочих погодных условий в московских аэропортах были задержаны десятки рейсов. По состоянию на 17:00 2 января сервис Яндекс.Расписания сообщает, что во Внуково задержано 17 рейсов, в Домодедово 36 (плюс один рейс отменен), в Шереметьево - 4.- Во Внуково на регистрации вообще нет людей, зато скопилась очередь на досмотр - сотни человек в три ряда, - сообщила «КП» москвичка Елена, которая в эти минуты находится в здании аэровокзала. - Эта очередь растянулась на десятки метров и чем ближе ко входу, тем гуще толпа. В зоне досмотра очередь даже за ящиками для обуви! Никакой социальной дистанции, конечно. Многие опаздывают. Психуют. Но почему так происходит, никто не объясняет. Я провела в этой очереди и на досмотре один час двадцать минут.В справочной аэропорта сообщают:- Мы уже получали подобные сигналы, передали их в работу службам, которые отвечают за распределение потоков людей в аэропорту.Неофициально источники во Внуково отмечают, что скопление людей в зале вылета связано с задержками из-за метеоусловий и подготовки бортов к вылету.Пассажиры, которые сегодня вылетали из столичных аэропортов, делятся в соцсетях лайфхаком: всем вылетающим из Москвы имеет смысл приезжать прилично заранее, чтобы не опоздать на свой рейс, простояв в очереди.