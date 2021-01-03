В Московской области расследуют гибель ребенка, которого загрызла насмерть соседская собака. Трагедия произошла вечером 2 января в частном секторе на окраине города Ивантеевка.По словам источника в правоохранительных органах, накануне 11-летний Илья (имя изменено, - Авт.) вместе с мамой пришли к соседям отмечать Новый год. В доме собрались несколько семей.- Пока взрослые выпивали, дети играли то в доме, то на участке, - говорит источник.Местные жители прекрасно знали, что владелица участка разводит щенков на продажу - в вольерах вдоль забора она содержит около десятка взрослых алабаев (среднеазиатских овчарок) и немецких овчарок.- Илья уже бывал здесь, и собаки, как считалось, его знали. Судя по всему, вчера вечером мальчик хотел покормить псов, открыл один из вольеров, а сидевшая в нем собака набросились на ребенка…Окровавленное тело школьника нашел один из соседей. Он и вызвал полицию. Несчастному мальчику собаки сильно погрызли лицо и руки - он пытался защищаться. От тяжелых ран Илья скончался на месте.Наш собеседник рассказывает, что приехавшие на вызов сотрудники полиции обнаружили в доме пять взрослых мужчин и женщин.- Все они уже на ногах не стояли, - продолжает источник. - Например, мама погибшего ребенка была просто в невменяемом состоянии. Кажется, она даже не поняла ничего, когда ей сообщили о смерти сына. Рассказывают, что Новый год отмечали в этой же компании с 31-го декабря. В доме много пустых бутылок из-под алкоголя. Сейчас следователи пытаются выяснить, мальчик пошел кормить собак по своей инициативе или его кто-то из взрослых отправил.- Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, назначена экспертиза, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий.Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности» (это до 2 лет тюрьмы).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТак больно, что перевязки делают под наркозом: на помощь девушке из Улан-Удэ, на которую напала свора собак, летят врачи из МосквыСпасение пострадавшей взяли на личный контроль глава Бурятии и министр здравоохранения страны (подробности).