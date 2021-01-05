1. У кого сейчас заблокированы транспортные карты?В начале октября 2020 года из-за роста заболеваемости коронавирусом заблокировали карты москвича пенсионерам старше 65 лет. Бесплатного и льготного проезда также лишили беременных и людей с хроническими заболеваниями.2. Если сделать прививку от коронавируса, то карту разблокируют?Да. Москвичи старше 60 лет и хроники вне стадии обострения сейчас могут сделать укол с вакциной.— После прививки они смогут пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Социальные карты разблокируют через 14 дней после получения второго компонента вакцины, — сообщает оперштаб по противодействию распространению коронавируса в Москве.3. Карту разблокируют автоматически?В ГУП «Московский социальный регистр» — это организация выдает соцкарты москвича, корреспонденту «КП» объяснили, что никуда обращаться для разблокировки не нужно. Поликлиника сама передаст все данные.4. Если пенсионер или хроник сделали прививку, а соцкарту так и не разблокировали?Тогда позвоните на горячую линию проекта «Социальная карта москвича» +7 (495) 539-55-55. Операторы передадут ваше обращение и ошибку устранят. Обычно вся процедура занимает не больше пары суток.5. Если человек 60+ не привился, то его карта будет заблокирована?В «Московском социальном регистре» объяснили, что если карту по каким-то причинам не заблокировали в октябре, то и сейчас «отрубать» ничего не будут.НА ЗАМЕТКУКак сделать прививку70 прививочных кабинетов по Москве работают все новогодние праздники. Они расположены при поликлиниках. Делают укол «Спутником V». Вакцина состоит из двух компонентов, между которыми нужно выдержать срок в 21 день.Записаться можно через приложения для смартфонов или сайты «Госуслуги Москвы», «ЕМИАС.ИНФО», «Моя Москва». Нужно искать пункт «Запись на вакцинацию от COVID-19». Можно оформить запись прямо в поликлинике или по телефону больницы. Узнать подробнее можно в нашей инструкции.