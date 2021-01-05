На станции «Алма-Атинская» намечены технические работы. Это конечная Замоскворецкой линии. Подземка в районе Братеево будет закрыта непродолжительное время в разные дни. Об этом сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.Когда «Алма-Атинская» закрыта: 11 и 15 января с 10:00 до 15:00 и 18 января с 12:00 до 17:00.Как можно добраться до ближайших работающих станций: автобус 676 довезет до станций «Красногвардейская» Замоскворецкой линии и «Зябликово» Люблинско-Дмитровской линии; автобусы 740 и 764 — до станции «Борисово» Люблинско-Дмитровской линииА В ЭТО ВРЕМЯВ Рождественский сочельник транспорт будет ходить дольшеВ ночь на 7 января продлят график работы московского транспорта. Это сделано для тех, кто планирует посетить ночную службу в храмах столицы и вернуться домой. Так в метро и на МЦК поезда будут курсировать до 02:00. Как всегда работают 15 ночных маршрутов автобусов. МЦД также пополнился дополнительным последними и первыми поездами. 168 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 03:00. Полный перечень на сайте «Мосгортранса».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак разблокировать соцкарту москвича пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями после прививки от коронавирусаЕсли человек 60+ не привился, то его карта будет заблокирована? Куда обращаться, чтобы проездной вновь заработал? Отвечаем на пять популярных вопросов о транспортных картах и вакцинации в Москве. (подробности)