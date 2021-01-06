Размером с 46-этажный дом — 140 метров в высоту. Колесо «Солнце Москвы» на ВДНХ планируют пустить уже летом 2021 года. Оно станет самым большим в Европе, да и от мировых рекордсменов не отстает. Пока установлен фундамент и первые опоры, которые уже сравнялись с пятым этажом ближайших домов. Живущие в микрорайоне у южного входа на Выставку стали главными противниками аттракциона.НЕ ХОТИМ НАПЛЫВА ТУРИСТОВ— Протесты тянутся с 2017-го года, когда впервые заговорили о строительстве, — вспоминает в беседе с корреспондентом kp.ru жительница Останкинского района Светлана. — Активисты устраивали пикеты, собирали подписи, ходили в управу, к префекту, депутатам, по всем инстанциям писали. Не хотят жить рядом с такой махиной!По словам собеседницы, причин тому множество.— Изначально колесо спроектировали так близко к домам: люди боялись, что к ним будут заглядывать катающиеся, а подсветка лишит сна. Проект пересмотрели и отодвинули колесо. Нам говорят, что оно будет в 100 метрах от дома. С такого расстояния подробности личной жизни в окне, конечно, не рассмотреть. Но как быть с толпами, которые будут приезжать кататься? У нас итак парковок не хватает. А ведь при колесе еще будут рестораны, магазины — это все шум и мусор…Противники колеса пытались остановить стройку по формальным причинам. Территория ВДНХ имеет охранный статус. Просто так построить нечто выбивающееся из исторического ансамбля нельзя. Однако по градостроительным картам колесо будет расположено на прилегающем земельном участке. На него вышеуказанные правила не распространяются.ПОЛЮБЯТ ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТНад созданием колеса обозрения трудится известное международное архитектурное бюро – Chapman Taylor. Технической стороной вопроса руководит швейцарская машиностроительная корпорация Intamin. Фирма более полувека проектирует парки развлечений во всем мире.— Но достопримечательности достопримечательностями, а о спокойствии москвичей забывать не стоит. Застройщикам пришлось корректировать первоначальный проект, меняя удаленность от жилых домов — до 0,1 км (по документу СП 42.13330.2011), — комментирует kp.ru председатель коллегии адвокатов «Сулим и партнеры», адвокат Ольга Сулим. — Фронтальную подсветку изменили на направленный в центр колеса поток света. Между домами и аттракционом будет прогулочная зона с дорожками и фонтанами. Председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко рассказывал, что перед строительством провели комплекс экспертиз: экологическую, геологическую, геодезические исследования, проверку аэродинамических характеристик, устойчивости и безопасности аттракциона.Специалист по городской среде Игорь Вронин видит в истории с колесом классический конфликт жилого квартала и достопримечательного места:— Корень проблемы тот же, что и на Патриарших последние пару лет. Модное место, в которое приезжают тысячи отдыхающих и это беспокоит местных. Таков удел жителей всех домов рядом с точками притяжения в большом городе. Те, кто прожил в Останкинском районе всю жизнь, хотят видеть ВДНХ своим личным парком. Однако этого никогда не будет. Это достопримечательность мегаполиса. Остается либо смириться и выстраивать диалог с администрацией колеса, чтобы следили за чистотой, либо искать другое жилье. Но когда сменится поколение, примерно через 20 лет, я уверен, что это колесо будут указывать как преимущество, при описании вида из окна квартиры.НА ЗАМЕТКУЧто делать жителям, если им не нравится стройка под окнамиНесмотря на неприязнь некоторых жителей, колесо обозрения на ВДНХ согласовано со всеми инстанциями. Но что делать, если рядом с вашим домом начали строить объект, который как вам кажется, нарушает нормы? Об этом «КП» спросила специалиста по юридическим вопросам недвижимости федеральной компании «Полезные люди» Олега Бывалова:— Строительные нормы и правила (СНиП) должны служить путеводителем в юридических разбирательствах. Для начала необходимо выяснить, кому принадлежит земля под объектом. Чаще всего она муниципальная. После этого у администрации следует запросить план застройки, чтобы проверить правомерность постройки. Исходя из юридической практики, земля вполне может находиться в аренде у ИП. И он решил что-то возвести, опираясь на свое волеизъявление, без согласования.Есть нормативные акты, где четко указаны нормы уровня шума от массовых мероприятий. Особенно они актуальны при строительстве развлекательных объектов. Ведь гулянья сопровождаются не только толпами, но и мусором, которые они после себя оставляют.Кроме управы района и префектуры, за помощью следует обращаться в прокуратуру.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВыше к облакам: безопасные колеса обозрения МосквыВсего пять колес обозрения осталось в Москве. Почему парки отказались от высотных аттракционов, а строительство новых растягивается на долгие годы. Что не так с «чертовым колесом» на ВДНХ и лучше ли новое «Колесо обзора» в Сокольниках? (подробности)