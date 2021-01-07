Православные россияне отмечают один из главных праздников – Рождество Христово. Это первое Рождество с начала пандемии коронавируса. Для безопасности жителей столицы и гостей города отменены традиционные концерты и фестивали. А вот столичные храмы – работают.В ночь с 6 на 7 января Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил в Храме Христа Спасителя череду рождественских богослужений великое повечерие, утреню и Божественную литургию. Рождественское Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире. По традиции перед его началом патриарх обратился к верующим.- Сердечно поздравляю вас с наступающим праздником Рождества Христова! Когда я обращался к вам с этого же места в Пасхальную ночь, я сказал о том, что мои слова раздаются в пустом храме. Действительно, в Храме Христа Спасителя практически никого не было, и потому обычный шум, который проистекает от людей, собирающихся на молитву, в ту Пасху отсутствовал, и я вам об этом сказал. А вот сейчас я слышу шум — это означает, что людей в храме стало больше; а если говорить применительно к тому, что происходит сегодня со всеми нами, то это означает, что злое поветрие, вирус, который действительно явился большим испытанием для нашего народа, постепенно уходит. Мы надеемся, что это так. Для того чтобы окончательно победить эту болезнь, нужно продолжать выполнять все предписания санитарных и медицинских органов, нужно быть очень осторожными. Но одновременно нужно помнить, что и это испытание, столь нелегкое для нашего народа, пройдет — надеемся, в скором будущем, - отметил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Столичные храмы работают в стандартном режиме. Сегодня, 7 января, помимо традиционных служб в многих из них совершат обряды венчания.СВАДЬБА НА РОЖДЕСТВОДа-да, любовь в коронавирусные времена никто не отменял. В Рождество, 7 января, в столице поженятся более 60 пар.- Во Дворце бракосочетания № 1 поженятся около 30 пар. А в Шипиловский отдел ЗАГС подано более 30 заявлений, - сообщили kp.ru в пресс-службе мэрии столицы. - В 2020 году впервые прошли торжественные церемонии заключения брака непосредственно в Рождество. До прошлого года 7 января было выходным днем.Также регистрации брака в Москве пройдут 8 января. Для молодоженов будут открыты Дворец бракосочетания № 3 и Дворец бракосочетания № 5, расположенный в Измайловском кремле. Там пройдет около 40 торжественных регистраций. Всего в новогодние праздники в Москве поженятся около 100 пар.А ЧТО В МУЗЕЯХ?И если свадьба – это уважительные повод, чтобы выйти из дома, то в музей лучше отправиться виртуально. В Рождество сюрпризы приготовили все столичные музеи. Погрузиться в атмосферу праздника можно, не выходя из дома. Все что нужно, выбрать понравившуюся экскурсию или мастер-класс из списка.К примеру, насладиться музыкой русских и зарубежных классиков можно будет 7 января в 13:00. В Галерее Александра Шилова состоится рождественский концерт «Музыка. Сказка. Рождество». В программе — сочинения Петра Булахова, Николая Титова, Петра Чайковского, Джузеппе Верди, Феликса Мендельсона, Вольфганга Амадея Моцарта. Концерт будут транслировать на странице галереи в социальной сети «ВКонтакте».КАТКИ РАБОТАЮТ!А вот на катках вириально не покатаешь. Но любителям льда не стоит переживать. В Рождественские дни катки работают. Платные или бесплатные – выбирайте сами. В столице вовсю работают катки проекта «Московские сезоны». Покататься можно бесплатно. Чтобы войти на каток, нужно будет зарегистрироваться на сайте mos.ru. Можно прийти со своими коньками или взять их в прокат в павильонах возле катков. Узнать адрес ближайшего бесплатного катка можно тут.Ждет гостей в Рождество и главный парк Москвы. Каток в Парке Горького приготовил гостям массу сюрпризов. Как и в прошлые сезоны, попасть на него можно через 6 павильонов в разных частях парка. Ледовая арена одновременно может принять свыше 6 тысяч человек, однако в этом году количество людей на площадке будет ограничено с учетом эпидемиологической обстановки. За развлекательную программу традиционно отвечают артисты из стеклянной медиарубки — они играют для гостей на музыкальных инструментах, поют и устраивают другие перфомансы. Цены и расписание сеансов катка в Парке Горького смотрите тут.Ну и конечно можно покататься на коньках прямо на Красной площади. ГУМ-Каток, который в этом сезоне отмечает 15-летие, подготовил особую программу. Посетителей ждут мастер-классы, музыка из любимых фильмов и мультиков и другие сюрпризы. Все о работе ГУМ-Катка читайте тут.