Во втором часу дня четверга, 7 января, жильцы многоэтажки на улице Беловежской, что в районе Можайского шоссе, почувствовали запах дыма. Через несколько секунд сработала пожарная сигнализация. Спасатели первым делом эвакуировали жильцов.- Очаг возгорания был обнаружен в квартире на седьмом этаже 22-этажного жилого многоквартирного дома. Площадь составила всего три квадратных метра. К сожалению, погибли четыре человека, которые находились в квартире, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.Личности погибших сейчас устанавливают. По предварительным данным, причиной смерти стало отравление угарным газом. По какой причине они не смогли самостоятельно покинуть квартиру, выясняют эксперты. По словам очевидцев, накануне из квартиры доносился сильный шум. Скорее всего, компания отмечала новогодние праздники и без спиртного не обошлось.- Установлено, что в данной квартире четверо погибших мужчин систематически употребляли спиртные напитки. В настоящее время следователи работают на месте происшествия. В рамках проверки будут проведены все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего, - сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по МосквеА вот соседям погибших с восьмого этажа повезло. Из задымленной квартиры пятерых человек, это целая семья, успели вывести пожарные. Госпитализация жильцам не понадобилась.