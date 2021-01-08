Ровно в 7.30 в пятницу, 8 января, в службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории крупной мебельной фабрики «Бротекс», расположенной в Раменском районе Московской области. За считанные секунды пламя охватило территории одного из складских помещений. Это металлический ангар, в котором хранились в том числе легковоспламеняемые деревянные и пластиковые комплектующие для мебельного производства. Изначально площадь возгорания была 3000 квадратных метров. Но уже через час пожар охватил все здание, площадью в 8 тысяч квадратных метров.К восьми часам утра был объявлен повышенный ранг пожара. На месте работают 25 единиц техники и около сотни спасателей.- В 10.07 зафиксирована локализация пожара. Пожарные приступили к ликвидации открытого горения, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.Только после этого спасатели смогут обследовать территорию завода. Пока данных о пострадавших нет. По словам сотрудников предприятия, которые сейчас находятся на мете ЧП, сам завод на новогодних каникулах не работал. Однако на территории находились три сторожа. Где они сейчас, устанавливают сотрудники правоохранительных органов.К данной минуте не ясно, что стало причиной пожара. По одной из версий, на предприятии могло произойти замыкание электропроводки. Тем временем на территории уже работают эксперты, которые проводят замеры воздуха. Пока данных о вредных веществах в подмосковную службу спасения не поступало.Само предприятие находится вдали от жилых кварталов. Его площадь почти 20 гектаров. На территории находится не только мебельное производство, но и склады, которые арендуют десятки предпринимателей. Ранее сообщалось, что на территории горящего склада находятся газовые баллоны. Но эту информацию в МЧС Московской области не подтвердили.