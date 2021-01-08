Сразу о хорошем. На сайте mos.ru выложили метрические книги московских церквей за XVIII, XIX и начало XX веков. Пока не все, но уже много - больше 4000! Остальное обещают тоже обработать.Не знаю, что там говорит закон о защите персональных данных предков, но теперь, при желании, можно многое узнать о своей семье и даже составить собственное древо. Раньше такая работа, если заказывать ее у специалистов, стоила сотни тысяч рублей. А если заниматься самому - много часов в архивах без какой-либо гарантии успеха.Теперь этим кропотливым, но захватывающим делом можно заниматься дома в перерыве между посудой, детьми, сериалами и компьютерными играми.Метрические книги церквей до революции и пару десятилетий после исполняли функции современных ЗАГСов. Записи о крещении, браках и смертях - все там.Метрическая книга имеет три раздела:Часть первая: О родившихсяЧасть вторая: О БракахЧасть третья: Об умерших.И при желании тут можно наловить немало интересного.Как искать?Первый шаг.Опросите родных. Узнайте о максимальном количестве предков. Ваши бабушки и мамы обрушат на вас море сентиментальных подробностей - с кем был роман у тети Лели и как дядя Толя мельком видел Сталина, но на данном этапе не это главное. Есть конкретные данные о каждом предке, которые вы должны выяснить и записать:1. Фамилия, имя, отчество.2. Дата рождения.3. Место рождения.4. Церковь, в которой вашего предка крестили.5. Место захоронения.6. Что известно о родителях.7. Где работал(а) или служил(а).7. Есть ли фото.Второй шагВам нужно найти метрическую книгу нужной церкви и нужного года. Если ваши родные родились в деревне - вычислить ближайшую церковь не сложно. Есть старые карты, справочники по губерниям легко скачать в сети. То же самое с небольшими (в начале XX века) городами.В больших городах, тем более в Москве, сложнее. Но если есть адрес - прикиньте ближайшие церкви, а уж дальше можно искать в книгах (повторюсь, сейчас выложены еще не все книги).Например, запись о рождении своего деда по маме я обнаружил в церкви Мартина Исповедника на Большой Алексеевской (сейчас Александра Солженицина). До этого пересмотрев несколько церквей Ивановского сорока в районе Таганки (забавно, что пресловутые сорок сороков не фигура речи, а вполне себе законная градация московских церквей).Запись сделана в июне 1911 года. Имя ребенка (Леонтий), даты рождения и крещения, имена, звания и место рождения родителей, их адрес (тогда еще в Москве не было адресов по названию улиц, только полицейская часть и участок - Рогожская часть, II участок).Отец деда - Куликов Семен Георгиевич, как следует из записи, из крестьян, родился в Московской губернии, Можайский уезд, Канаевская область, деревня Клетки (дьякон написал Клетоки, но в Канаевской волости из похожих названий только Клетки).Третий шагКанаевская волость после многочисленных изменений административной карты, сейчас часть Волоколамского района. Год рождения Семена Георгиевича я знаю, его могила на Даниловском кладбище.То есть следующий ход - запрос в местный архив, или визит туда (этот шаг я пока проделать не успел).Мне уже доводилось искать предков по архивам в Тульской области (Арсеньевский район). И там, к счастью, сохранились и метрики и ревизские сказки аж до XVIII века. И мне удалось восстановить имена и фамилии всех предков до 1731 года, когда в деревне Железница жил Тит Григорьевич Сатков. Если архивы целы - есть шанс докопаться и до предков Семена Куликова.Ревизские сказки - это перепись крестьян до отмены крепостного права (последняя в 1856). Всего их было 10, но первые три хранятся в Москве, в Архиве Древних актов и, к сожалению, по интересующей меня деревне не сохранились.По сказкам, которые хранились централизовано, а не в местных церквях, как метрические книги, искать предков перспективнее. Но именно метрические книги долгое время оставались основным инструментом для учета. Даже в советское время ими пользовались ЗАГСы, и именно на их основании получали справки наши деде и прадеды.Что еще можно узнать из метрических книг?Если личного интереса найти предков в метрических книгах у вас нет, все равно зайдите и полистайте. Обещаю и «дух времени» и «восторг исследователя». Ну вот, например, в брачных описях встречается слово «дантистка». Феминатив? Да, но от них отказались при Советской власти именно в целях борьбы за равноправие женщин. Ну почему собственно мужчина «дантист», а женщина «дантистка»? Равенство - это когда оба дантисты, так, во всяком случае, тогда думали.Или вот выходит замуж девушка 21 года. Род занятий - «повивальная бабка». И слово бабка применительно к юной барышне никого не смущает.Чисто по Зощенко - в дореволюционных метрических книгах отметки НКВД о расторжениях браков и судах о присвоении фамилии.За скупыми, порой записанным отвратительным почерком, сведениями - человеческие трагедии. Вот родились зимой 1917 близнецы Петр и Павел. А рядом отметка, что оба умерли через месяц. От «врожденной слабости».И романтические истории - вот в 1909 году подданный Австрийской империи по имени Леопольд 21 года, римско-католического вероисповедания, берет в жены крестьянку Калужской губернии Клавдию 17 лет, православную. Оба - первым браком. Как встретились, что с ними стало, были ли дети у них...В книгах о записях смертей свои истории. В начале XX века детей умирает раза в два больше, чем взрослых. Дьяки аккуратно записывают причины смерти - коклюш, скарлатина, корь, горячка, дифтерит, туберкулез...Взрослые умирают от воспаления мозговой оболочки, от гнойников в мозгу, от рака. Пожилым часто пишут просто «старческая дряхлость». Тинейджер 17 лет в 1918-м - просто скоропостижно. Часто умирали «от угара»...Говорят, что перед войной мальчиков рождается больше, чем девочек. Не знаю полной статистики, но в 1914 в двух просмотренных книгах отмечено, что мальчиков больше примерно на четверть.Хотелось было безответственно сделать вывод о неграмотности населения. Во всех книгах о рождении и браках есть графа «Рукоприкладство (по желанию)». И личные подписи встречаются крайне редко. Не знали москвичи грамоты? Но среди записанных студенты, врачи, инженеры... Видимо ни у кого просто желания не было.Время от времени встречается запись «фамилии не имеет». Почему? Ну не надо значит было человеку, и без этого хорошо.Сразу хочу предупредить, если вы собираетесь искать дворянские корни, то шансов не слишком много, дворян в России было всего несколько процентов. И еще готовьтесь к тому, что после ревизии большинство семейных легенд будут опровергнуты. Впрочем, так даже интереснее. Ну а легенды вам никто не запрещает запомнить и пересказать внукам. На то они и нужны.И да, вот адрес.