В этом году длительные новогодние каникулы потрясла новость об открытии киоска, в котором продается шаурма. Хотя таких точек по Москве ежедневно открываются десятки. Если не сотни.Но в данном случае общественность кинулась на эту информацию как на красную тряпку, ибо шаурмяшной дали необычное название - «Сталин».Критики навалились всем телом.«Да это же просто аморально, увековечивать на уличной выставке имя тирана, да еще жевать под ней мясо с довольным видом».«Кебаб с человечинкой, ничего не скажешь».«Они бы еще продавцов в форму НКВД одели».А тех и одели. Снабдив погонами, фуражками и военными ремнями.Тут уже фейсбук чуть не лопнул от возмущения. Рекламу заведение получило колоссальную. Причем бесплатно. Но и проблемы с местными властями тоже.Накануне к хозяину «Сталина» пришли сотрудники полиции и проводили его в местный отдел МВД.По словам самого бизнесмена Станислава Вольтмана, продержали его там около трех часов.- Паспорт забрали и телефон, - рассказал мужчина корреспонденту kp.ru. - Я еле-еле уговорил их позвонить родителям, чтобы те не волновались. Да и то - разрешили только по громкой связи. Хотелось бы понять, с какой стати со мной обращаются как с каким-то нарушителем. В чем меня обвиняют вообще.- Ну они же должны были объяснить.- Они мне приказали снять вывеску и катиться в свой родной город, откуда приехал - в Кувандык (Оренбургская обл, - прим. авт). Давление беспрецедентное. И всё из-за чего? Из-за реакции в соцсетях.- Что всё-таки решили?- Ничего, будем работать как прежде. Сейчас, правда, павильон закрыт. Но это временно. Ищу продавцов в настоящий момент. Как только персонал наберется, снова откроемся.- Может, лучше увековечить кого-нибудь помягче? Хрущева или Брежнева. От греха подальше.- С какой стати? Фамилия Сталин в нашей стране не запрещена. Это же не Гитлер, которого нельзя использовать (на законодательном уровне). Это Иосиф Виссарионович, партийный деятель, секретарь ЦК, Генералиссимус... и так далее.- Но почему вы выбрали именно его?- Я много лет изучал историю. По собственному желанию. И именно тот период, когда страну возглавлял Сталин. Я не являюсь его фанатом и вовсе не воспеваю эту фигуру. Личность очень противоречивая. Сказать, что он исключительно хороший, неправильно. Как и утверждать то, что он исключительно плохой. В любом случае, это наше прошлое. И я никого не собирался оскорблять. У нас очень нейтральный дизайн. Каких-то резких высказываний или плакатов нет. Двусмысленных фраз тоже. Я, конечно, понимал, что реакция на бренд может быть разной. Но такого давления точно не ждал. У меня в полиции даже отпечатки пальцев сняли. Как будто я убийца.Напомним, точка с шаурмой открылась недалеко от станции метро «Войковская». Цена средняя - 120-130 рублей. В меню есть разные виды продукта. «Сталинская двойная с мясом», шаурма «От Берии с соусом ткемали», «Хрущевская в сырном лаваше» и другие.Социальные сети до сих пор не утихают по этому поводу. Пользователи даже собирают подписи за то, чтобы заведение закрыли. Ну или хотя бы сменили тематику и вывеску.