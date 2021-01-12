«ЛУЖНИКИ»:ЧЕТЫРЕ СПОРТКОМПЛЕКСАСразу несколько зданий для соревнований и тренировок появятся до конца года в старейшем спортивном кластере столицы. Пожалуй, самым необычным из них станет международный центр самбо и центр бокса. Симметричные спортивные корпуса в семь этажей разместятся под одной крышей. Их объединит общий фасад. При этом они будут работать независимо друг от друга - с отдельными входами, парковками и т.д. Комплекс рассчитан на круглогодичные тренировки и состязания по самбо и боксу. По своему наполнению у него нет аналогов в мире. Здание полностью соответствует требованиям международных ассоциаций и федераций по этим видам спорта.В 2021 году в «Лужниках» также построят:- ледовый дворец «Кристалл» с двумя тренировочными аренами для хоккеистов, 25-метровым бассейном с 6 дорожками, спа и тренажерными залами в зоне фитнес-клуба, магазином спорттоваров. Фишка здания - 14-метровое панорамное витражное остекление с красивыми видами на аллеи «Лужников» и набережную Москвы-реки. В дворце смогут находиться до 850 спортсменов и зрителей одновременно;- универсальный спортивный зал «Дружба» на 3,1 тысячу человек для спортивных мероприятий и концертов. Здесь будут проводить соревнования по 8 видам спорта - теннису, волейболу, художественной гимнастике, фехтованию, борьбе, акробатическому рок-н-роллу, спортивным танцам и мини-футболу;- круглогодичный теннисный центр на месте старых уличных кортов. Внутри - 26 теннисных площадок, в том числе 15 крытых кортов, 7 открытых кортов и 4 - для игры в сквош, настольный теннис, а также площадки для пляжного тенниса. Также здесь разместят универсальный спортивный зал, фитнес-центр с бассейном и банным комплексом, детский и оздоровительный центры, зоны общепита.ДОРОГИ:УЧАСТОК ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДЫВ планах на этот год - строительство более 72 километров автомагистралей, 18 искусственных сооружений (тоннелей, путепроводов, развязок) и 16 пешеходных переходов. Для водителей запустят:- участок Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до Третьего транспортного кольца (ТТК);- автодорогу «М-3 Украина» на маршруте «Деревня Середнево - деревня Марьино - деревня Десна»;- путепровод на пересечении 1-й Советской улицы с железнодорожными путями Белорусского направления около платформы Жаворонки;- мост через реку Сходня на Волоколамском шоссе;- улицу от города Московский до станции метро «Филатов луг»;- дороги для обслуживания станции метро «Столбово».РАЗВЛЕЧЕНИЯ:ПЛЯЖ И ШОПИНГЕщё одну зону отдыха у воды благоустроят в столице около обновлённого Северного речного вокзала. В южной части набережной разместится пляжная площадка с 3 бассейнами с подогревом, лежаками и кафе. Одновременно здесь смогут отдыхать до 200 человек. А в северной части парка откроют небольшой летний кинотеатр.В конце лета - начале осени новый ландшафтный парк на 3 гектарах появится в историческом центре Москвы, на площади перед Павелецким вокзалом. Знаменитый долгострой наконец спустя 20 лет превратится в красивое удобное место для шопинга, развлечений и прогулок. В подземном торгово-развлекательном центре в 5 этажей разместятся модные магазины, фуд-корт, рестораны и паркинг на 277 машин. А в парке устроят зоны для активного и спокойного отдыха, пешеходные и велосипедные дорожки, летний кинотеатр, фонтан, кафе и рестораны под открытым небом.Торговый центр станет частью транспортно-пересадочного узла «Павелецкая», который свяжет город с аэропортом Домодедово.ТРАНСПОРТ:БОЛЬШОЕ КОЛЬЦО И ГОРОДСКИЕ ВОКЗАЛЫДо конца года для пассажиров метро откроются 28,3 километра линий и 11 новых станций. Все они находятся на Большой кольцевой линии:- западный участок - от «Хорошевской» до «Мнёвников» (станции «Карамышевская», «Мнёвники») и от «Мнёвников» до «Кунцевской» (станции «Терехово», «Кунцевская»);- юго-западный участок - от «Кунцевской» до «Аминьевского шоссе» (станция «Давыдково») и от «Аминьевского шоссе» до «Проспекта Вернадского» (станции «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского»). Фишка - двухпутный отрезок от «Кунцевской» до «Аминьевской» с расположенной между ними станцией «Давыдково». Тоннель здесь строят по испанской технологии с платформами по бокам;- южный участок - от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» (станции «Улица Новаторов», «Воронцовская», «Зюзино»).- Работы на БКЛ ведутся круглосуточно, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Летом планируем завершить проходку всех тоннелей на этой линии.По его словам, окончательно кольцо замкнется в 2022 году.Ещё одна стройка века - Московские центральные диаметры (МЦД). В 2021-м на действующих и перспективных маршрутах откроются 12 городских вокзалов. На каждом - удобные пассажирские платформы с навесами от дождя и солнца, павильоны ожидания с кассами, подземные переходы с лифтами и эскалаторами. Среди них - Баковка на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский», Внуково, Кокошкино и Толстопальцево на МЦД-4 «Киевско-Горьковский».ЧТО ЕЩЁ- В зоопарке в 2021-м готовятся к трем открытиям. Напротив слоновника достроят современный павильон «Ластоногие». Рядом со старым пешеходным мостом между исторической и новой территориями перекинут широкую надземную переправу через Большую Грузинскую улицу. А около станции метро «Баррикадная» появится дополнительный вход в зоопарк. Фишкой станет необычный дополнительный мост в виде закручивающейся морской волны. Этого эффекта добьются благодаря декоративным ограждающим конструкциям из алюминиевых сплавов.- Для участников реновации за этот год планируют построить порядка 70 жилых домов на 1 миллион квадратных метров.- Весной 2021-го завершится реконструкция набережной Марка Шагала на ЗИЛе. Новая прогулочная зона свяжет с ней Симоновскую набережную. Здесь появятся спуски к воде, лавочки, фонари.