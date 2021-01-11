Прогнозы синоптиков стали суровее: если раньше нам сулили 25-градусную стужу, и на пару-тройку дней, то теперь пугают уже ночными морозами до -28 градусов. Причем холоднее всего будет в выходные. А в рабочие дни “просто” холодно.Вот что обещает Гидрометцентр России. Морозно будет уже во вторник, 12 января: под утро до 15 в Москве, до -18 по области, днем -10...-12 градусов. В ночи на среду и четверг, 13 – 14 января, до -19...-20 градусов местами до -24. Днем -12...-14 градусов. В пятницу ночной мороз окрепнет до -22 градусов, днем -14...-19.- В выходные еще холоднее: по ночам -20...-25, местами до -28 градусов, - не радует главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Днем в субботу -15...-20, в воскресенье уже погуманнее, -11...-16 градусов. В целом же температура на этой неделе градусов на 10 ниже климатическим норм.А самое обидное (и странное) – стихи про мороз и солнце, день чудесный, в этот раз не актуальны. Солнца не будет. Вместо него – мороз и тучи, мороз и ветер, мороз и метель. Все дни этой недели, вплоть до воскресенья, - пасмурные, с небольшим снегом. А в четверг возможен сильный снегопад и метель, с ветродуем до 17 метров в секунду.Почему так?- Действительно, это редкий случай. Обычно морозная погода приходит вместе с антициклоном – это атмосферный вихрь с высоким давлением и нисходящими потоками воздуха, благодаря ему стоит ясная и безветренная погода, - объясняет Татьяна Позднякова. - Однако сейчас ситуация в атмосфере более сложная. Во-первых, мы будем на периферии антициклона, а не в его центре – центр его располагался над Ямалом, в ближайшие дни окажется над Республикой Коми. Во-вторых, причина похолодания в начале недели - так называемый стратосферный холод, воронка высотного циклона оказалась настолько мощной и глубокой, что воздух опускается к нам с высоты более 11 км (подробнее – на kp.ru). Сочетание этих двух факторов и приведет к тому что погода будет облачная. Да еще и с ветром, и высокой влажностью воздуха. Так что мороз будет ощущаться сильнее, чем в сухую безветренную погоду. Даже при -20 градусах будет казаться, что на улице все -25. Экстремально холодная погода продержится до конца недели. С 18 – 19 января станет чуть потеплее. Самые сильные морозы в этом году придутся не на Крещение, а на выходные перед праздником, 16 – 17 января.ЕЩЕ ПО ТЕМЕМоскву заморозит стратосферный холодМорозы до -25 градусов придут в столицу всерьез и надолго – как минимум до Крещения (подробности)