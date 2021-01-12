В вольерах панд Жуи и Диндин, азиатских слонов и альпак вот-вот появятся елки и сосны. Хотя, казалось бы, новогодние праздники подходят к концу. В Московском зоопарке объяснили, что началась традиционная новогодняя акция по сбору елок и сосен – уже привезли 130 деревьев.- Нераспроданные хвойные деревья привозят бизнесмены. Елочки украсят вольеры животных, одновременно они станут для них новой игрушкой или полезным лакомством. Такая акция проводится уже восьмой год подряд, - рассказали в Московском зоопарке.Еловые ветки любят есть винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпаки. Для животных это полезные «десерты», которые богаты витамином C, каротином и аминокислотами.Рады елкам будут дикие кошки, которые используют стволы деревьев для заточки когтей. Скребут ароматную кору снежный барс, восточноевропейские рыси, пума, амурский тигр, дальневосточный леопард и более мелкие кошки - камышовый кот и дальневосточная лесная кошка.Москвичи, снимая игрушки с елки, могут подумать, что могут принести свое новогоднее дерево в зоопарк на радость животным. Но это не так. Передать елку или сосну в дар могут только бизнесмены, которые занимались продажей.- Елки, которые вы украшали дома, могут быть опасны для животных. На ветках могут остаться фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега, - объясняют в Московском зоопарке.К тому же елки, простоявшие в помещении 10-14 дней, теряют хвойный аромат, становятся вялыми и не привлекают животных. Но нераспроданные свежие елки получат вторую жизнь в Московском зоопарке. Их будут принимать до 20 января.КСТАТИКак в Москве сдать новогодние елки, сосны и пихты на переработкуСайт kp.ru отвечает на пять простых вопросов о работе «Елочного круговорота» в 2021-м году (подробности)