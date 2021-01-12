Юбилейный год «ЕвроХима» станет важным как для сотрудников компании и её предприятий, так и для жителей тех городов, где они находятся. К своему юбилею компания Андрея Мельниченко запускает программу «20 добрых дел «ЕвроХима», которую воплотят в жизнь молодые специалисты и волонтеры каждого из предприятий, расположенных от Заполярья до Северного Кавказа, и от Балтики до Урала. О том, как всё это будет происходить, все желающие смогут узнать из публикаций в социальных сетях с хэштегом #20добрыхДелЕврохим. А авторы лучших проектов в конце года будут удостоены в Москве высшей награды компании «ЕвроХим» – «Хрустальная гранула»!Работники предприятий «ЕвроХима» заслуженно пользуются репутацией социально активных и неравнодушных людей. Особенно зримо это проявилось в ушедшем 2020 году, когда в дни противостояния эпидемии коронавируса волонтеры минерально-химической компании приходили и до сих пор приходят на помощь местным больницам, школам, пожилым людям и инвалидам.Проекты «ЕвроХима» в условиях эпидемии признаны Общественной палатой России одной из лучших социальных практик среди российских компаний, за бескорыстный вклад в Общероссийскую акцию взаимопомощи «#МыВместе» компания награждена Почётной грамотой за подписью президента РФ, стала лауреатом Национального конкурса корпоративного волонтёрства «Чемпионы добрых дел – 2020» и премии «Бизнес-индекс Химкомплекса», учреждённой Минпромторгом России. Также по итогам 2021 года «ЕвроХим» вошёл в число лидеров индекса «Ответственность и открытость», ежегодно рассчитываемого Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).В нынешнем году активисты «ЕвроХима» постараются доказать, что они умеют быть вместе со своими земляками не только в трудную пору, но и в радостное время юбилея, по-прежнему неся окружающим свою помощь и поддержку.