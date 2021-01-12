На юге Москвы сотрудники полиции застрелили мужчину, который напал на них с ножом.Вечером во вторник в квартиру в 17-этажке в Гурьевском проезде (юг Москвы, район Орехово-Борисово Южное) вызвали наряд полиции и скорую.- 32-летний мужчина находился в неадекватном состоянии, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - По словам матери, он в течение нескольких дней сильно пил и в какой-то момент начал вести себя неадекватно. Кричал, бросался на мать. Потом взял нож и на глазах у матери начал наносить себе удары по рукам. Увидев кровь, женщина вызвала скорую помощь и полицию.На крики сбежались соседи. Приехавшие на вызов медики попытались успокоить мужчину, но тот продолжал вести себя агрессивно.- Потом он схватил кухонный нож, начал угрожать, что убьет всех. В итоге он бросился на полицейских.В Следственном комитете сообщают, что сотрудники полиции сначала произвели предупредительный выстрел. Это дебошира не остановило.- Было применено табельное оружие. От полученного ранения нападавший скончался на месте, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.Известно, что погибшего звали Михаил Л. В последнее время, как говорят родные, он нигде не работал. Состоял на учете у психиатра.- В настоящее время следователи и криминалисты столичного управления работают на месте происшествия. Мужчине будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза посмертно, - сообщили в СК. - Возбуждено уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».