Только за первые сутки действия обновленных условий программы Сбербанк заключил 6 договоров на сумму более 100 млн рублей с клиентами малого бизнеса.Мы позитивно оцениваем инициативу правительства по снижению ставки до 7% по программе льготного кредитования бизнеса. Новые условия сделают программу более доступной для предпринимателей и помогут им не только в поддержке текущей деятельности, но и в развитии бизнеса и запуске новых инвестиционных проектов.Все клиенты банка, которые подавали заявку на кредит под ставку 8,5%, при одобрении заявки получат финансирование на новых условиях – под сниженную ставку 7%. За первые сутки действия новых условий Сбербанком заключено уже 6 договоров на сумму более 100 млн рублей.Анатолий ПоповЗаместитель Председателя Правления СбербанкаНапомним, что весной 2020 года в программу льготного кредитования субъектов МСП уже вносились антикризисные изменения, упростившие требования к заемщикам.Всего в 2020 году в рамках программы льготного кредитования для малого и среднего бизнеса выдано более 900 млрд руб. кредитов.В 2021 году по льготной ставке банками планируется выдать кредитов на 700 млрд руб.