В столице ситуация с распространением коронавируса остается неопределенной, но появилась возможность принять новые решения. Уже с 18 января школьники возвращаются в школы. Как объяснил мэр Москвы Сергей Собянин сделать это позволила новогодняя пауза, которая остановила рост заболеваемости.- Благодаря выходным дням и двукратному снижению пассажиропотоков в общественном транспорте удалось разорвать множество цепочек распространения коронавируса. Набирает темп вакцинация. Ежедневно прививку делают несколько тысяч москвичей, - сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.Однако он добавил, что пока нет ощутимого снижения уровня госпитализации. В московских больницах по-прежнему находится свыше 13 тысяч человек (такое же число было и накануне новогодних праздников). Но опасаться не нужно – в городе в коронавирусных госпиталях свободно порядка 7600 коек. Именно поэтому, посоветовавшись с санитарными врачами, власти города приняли следующие решения:1. С 18 января 2021 года учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в школы и приступают к обучению в обычном режиме.Для этого будут разблокированы транспортные карты школьников. Так как риск заболеваемости среди школьников высокий, то должны максимально строго соблюдаться все меры эпидемиологической безопасности. Если будет выявлен даже один заболевший, то весь класс будет переводиться на дистанционное обучение (временно).2. Все остальные ограничения продлеваются на неделю – до 21 января 2021 года.Городские вузы и колледжи, учреждения дополнительного образования и спортивные школы будут работать дистанционно или находиться на каникулах.Почему ограничения продлеваются именно на неделю? Как объяснил мэр города, ближайшие дни покажут обстановку в городе и тогда можно будет принять решения на более длительный срок. Если не будет ухудшения, то произойдет смягчение еще ряда ограничений.- Не откладывайте решение о вакцинации. Чем быстрее мы сформируем коллективную защиту от вируса, тем быстрее город вернется к обычной жизни, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.