Снежный ураган обрушился на столицу в ночь с 13 на 14 января, когда жители города отмечали Старый Новый год. Ближе к полуночи стал усиливаться ветер. Сотрудники МЧС отправили москвичам сообщения с просьбами не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.- Всю ночь в Москве будет идти снег, ожидается метель и гололедица. Усиление ветра порывами до 17 м/с, - предупредили МЧС.Чистить дороги каждые 4 часаСильный снегопад продолжался и утром 14 января. По данным синоптиков, осадки ослабеют лишь к вечеру.- По расчетам, в столице выпадет 8-10 мм осадков, или около 25% месячной нормы. Днем в городе будет -12…-14 градусов, - рассказали в метеобюро «Фобос».Ранним утром город стал в 8-балльные пробки, машины буквально пробирались по сугробам. Тут же убирать снег с дорог, крыш и дворовых территорий выехало свыше 67 тысяч рабочих (дворники и водители уборочных машин). А также 18,3 тысячи единиц дорожно-уборочной техники и более 32 тысяч средств малой механизации. На опасных участках дорог организовано круглосуточное дежурство 41 тягача.- Во время сильных снегопадов уборочная техника выходит на дороги каждые четыре часа, а тротуары во дворах и площадки возле подъездов жилых домов очищают каждые три часа, - рассказали в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.Возле остановок установили более 5000 контейнеров с аварийным запасом противогололедных материалов.На усиленный режим работы перешла Московская железная дорога, непрерывно идет чистка железнодорожного полотна от снежных заносов.- Вышло более 3000 железнодорожников и 100 единиц техники. Спецтехника курсирует по специальному графику, не создавая помех движению поездов, - сообщили в пресс-службе МЖД.Активно убирают взлетно-посадочные полосы в столичных аэропортах, задержки рейсов минимальны (Внуково – 8, Домодедово – 7, Шереметьево – 5).Почистили «парящий мост» в «Зарядье»Рабочие убрали снег на Никольской улице и с «парящего моста» в парке «Зарядье». Сотрудники ГБУ «Гормост» рассказали, что сложность уборки «парящего моста» заключается в том, что покрытие деревянное и закрыть объект нельзя, так как доступ посетителей круглосуточный. Поэтому уборка моста проходила исключительно в ручном режиме – снег сметали мягкими щетками, а снег вывозили на тележках.- В столице снег утилизируют в 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктах. Фактически с начала зимнего сезона уже переработано более 2,3 миллиона кубических метров снега, - рассказали в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.Прогноз погоды в выходныеСнег будет идти до конца недели. Ветер ослабеет, но холодный воздух будет способствовать усилению морозов.- В пятницу столбики термометров опустятся до -16…-18 градусов. В выходные температура днем будет не выше -15…-20 градусов, а это на 7-9 градусов ниже климатической нормы, - рассказали в метеобюро «Фобос».А как же крещенские морозы?Синоптики не исключают, что крещенские купания пройдут при температуре -12…-17 градусов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Телевидение отключат?»: Останкинская башня из-за сильных морозов покрылась льдомИнженеры рассказали, что произошло с верхней частью телебашни (подробнее)