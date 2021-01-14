Власти Москвы планируют в ближайшие недели ввести ряд решений, возможно, по ослаблению ограничительных мер в городе из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом заявил в интервью телеканалу «Россия 24» мэр Москвы Сергей Собянин.- Мы, конечно, будем смотреть, что будет происходить в ближайшую неделю-полторы, чтобы понять, это устоявшаяся, стабильная тенденция или это просто какой-то промежуточный период, который даст потом дальнейший всплеск заболеваний, - сказал Сергей Собянин.О праздниках и туристах- В эти новогодние праздники в столице количество туристов было значительно меньше - приехало около 1,9 млн гостей, большинство из Санкт-Петербурга. Произошло небольшое снижение количества заболевших коронавирусом.Школьники с 18 января идут в школу- В целом среди детей за последние две недели мы видим снижение заболеваемости почти в два раза. Мы с понимаем определенных рисков приняли такое решение по школьникам (вернуться в школу). По всем остальным ограничениям - дождемся следующей недели. Либо ослабим, либо продлим.О героическом труде медиков- Однако в праздники медики работали по полной загрузке. Много людей оставались в медицинских центрах и коронавирусных госпиталях. Медики работали героически, не покладая рук.О вакцинации- В настоящее время около 140 тысяч человек уже вакцинировались. Последние два дня мы побили все рекорды по записи.Когда разблокируют карты студентам и карты «Москвича» для пенсионеров?- Что касается студентов, после того, как закончится дистанционное обучение, сразу же будут разблокированы их льготные билеты. Если никакого радикального ухудшения не будет, то скорее всего Министерство образования не будет продлевать дистанционное обучение. Что касается пенсионеров, здесь ситуация сложнее. Пока принято решение о самоизоляции, пока огромные риски заболеваемости, люди пожилого возраста должны находиться максимально дома – минимум поездок. Но мы уже приняли решение, что пенсионеры, которые уже привились от ковида и прошли весь курс прививочный, и получили сертификат, то их социальные карты автоматически разблокируют. Даже не нужно никаких заявления писать.Делать ли прививку, если переболел коронавирусом?- Подавляющее большинство заболевших не заболевают повторно. Однако, как долго будет храниться иммунитет. Мы увидим в ближайшие месяцы. Но приравнивать переболевших и привитых даже специалисты медики сомневаются. Прививка она должна более стабильно и долго защищать человека от заболевания. Что касается переболевших – пока мы не увидим больших данных, пока сложно сказать, сколько такой иммунный статус будет сохраняться.Сколько времени нужно, чтобы вернуться к привычной жизни?- Мой прогноз был – май месяц. Надеюсь, что снижение заболеваемости пойдет раньше – в конце января, в феврале мы увидим уже стабильную динамику и снижение заболеваемости. Чтобы уверенно себя чувствовать – это уже будет май месяц. Это еще будет во многом зависеть от того, как активно будут граждане прививаться. Думаю, что в феврале-марте объемы выпуска вакцины будут промышленном масштабе.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ ВОЗ ответили на главные вопросы о новых штаммах коронавирусаСпециалисты оценили заразность новых штаммов SARS-CoV-2 и принципы работы и распределения вакцин от коронавируса (подробности)