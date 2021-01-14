Четверг, 14 января, выдался снежным и морозным в столице. За ночь в столице выпало 10 мм осадков, а днем — 1 мм. Таких данные зафиксировала станция на ВДНХ, по которой ведут климатический мониторинг. Итого за сутки в Москве выпало 25% месячной нормы осадков — она составляет 44 мм. Об этом kp.ru рассказала главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.— Высота снежного покрова на утро достигала 34 см в Москве и 35 см в Подмосковье. Днем снег шел при отрицательной температуре — пушистый. Поэтому не исключено, что высота увеличилась еще на 1 см. Но чем дольше лежит снег, тем он больше проседает под собственным весом. Поэтому завтра к утру высота покрова может слегка уменьшиться, — сообщила метеоролог.БЛИЖЕ К КРЕЩЕНИЮ В ПОДМОСКОВЬЕ БУДЕТ ПОД -28 ГРАДУСОВИнтернет-агрегаторы предвещают снегопады и заморозки до конца недели. В метеобюро Москвы соглашаются только отчасти.— В пятницу снег будет небольшой. Больше его выпадет в субботу, 16 января, так как придет еще один циклон. С ним может выпасть сильный снег — 3-5 мм осадков. Ворвется очень холодный воздух. В ночь на 18 января температура в Москве может понизиться до -20…-22 градусов Цельсия, по области до -25. Местам в Подмосковье, в пониженных зонах рельефа, температура опуститься до -28 градусов Цельсия. При этом днем будет -18…-20 градусов, — рассказала Татьяна Позднякова.Крещенская ночь-2021 будет холодной. Хотя днем, 19 января, температура повысится, но не до оттепели. Будет порядка -12…-10 градусов Цельсия.— Сейчас такое видение. Атмосфера неустойчивая. Прогнозы могут различаться день ото дня. Мы будем уточнять прогноз, чтобы предупредить тех, кто пойдет 19 января за крещенской водой или захочет совершить окунание, — добавила главный специалист метеобюро Москвы.А В ЭТО ВРЕМЯМощный снегопад в Москве: Коммунальщики чистят улицы каждые 3 часа, водителей просят отказаться от поездок по городуДля уборки улиц вышли около 10 тысяч коммунальных машин и более 60 тысяч работников, в том числе и для ручной зачистки снега (подробности).