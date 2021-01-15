В столице список участников вакцинации постоянно расширяется. С декабря прошлого года при городских поликлиниках по всей Москве открылись уже 100 прививочных пунктов. Как попасть на процедуру.Записаться онлайн:на mos.ru в личном кабинете;через сайт emias.info;в трех городских мобильных приложениях - «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО».Не получается?Записываемся лично - через информационные киоски в районной поликлинике.По телефону - в ближайшей удобной поликлинике на выбор независимо от прикрепления (адреса и телефоны - на портале мэра mos.ru, раздел Вакцинация от COVID-19).По телефону - в ближайшей поликлинике на выбор.Можно. Записывайтесь в любой платный медцентр.В частных клиниках цена за прививку в среднем до 4 тысяч рублей.И в районных поликлиниках, и в частных центрах используют зарегистрированную вакцину «Спутник V».КСТАТИА что с очередями?Что касается очередей, как электронных, так и «живых», в Оперштабе разъясняют так:«Из списка 100 прививочных пунктов по всему городу можно выбрать удобный для вас адрес и записаться туда. Дни приема доступны на 2 недели вперед. В зависимости от района и загруженности кабинетов вакцинации дата для записи может быть как ближайшая, так и через несколько дней.В самих пунктах вакцинации и сдачи тестов пациентов принимают с интервалом в среднем в 15 минут. Чтобы не пришлось ждать перед дверью кабинета и не создавать очереди, просто приходите точно к назначенному времени».Многих интересует, а можно ли вакцинироваться после выздоровления от ковида, особенно при наличии антител, и вообще надо ли перед прививкой сдавать такой тест.- Наличие антител не является противопоказанием для вакцинации, - объясняют в Оперштабе Москвы. - Запрета на вакцинацию от коронавируса для переболевших нет. Можно сделать прививку, если нет противопоказаний, а с момента любого инфекционного заболевания прошло более двух недель. Также необходимо иметь полис ОМС и подходить под одну из категорий, для которых на данный момент открыта вакцинация.Получается, что необязательно сдавать тест на антитела перед прививкой. Если только для удовлетворения своего любопытства. Лучше провериться на антитела не раньше, чем через 4 недели после завершения вакцинации, то есть второго укола. Это можно сделать как бесплатно по записи (так же, как на прививку), так, при желании, и платно в любой частной лаборатории в среднем за 900 - 1200 рублей.КОНКРЕТНОУчастником вакцинации от COVID в столице могут стать граждане, работающие в следующих сферах:медицина, в том числе частные клиники;образование, в том числе частные учебные организации;культура, в том числе частные учреждения;торговля и услуги;промышленность;транспорт;энергетика;городские соцслужбы;МФЦ;СМИ;ЖКХ;общепит;индустрия спорта;некоммерческие организации и волонтеры;религиозные организации;органы охраны правопорядка;строительный комплекс;банковский и финансовый сектор;органы власти и бюджетные учреждения федерального, регионального и муниципального уровней;научные исследования и разработки;информационные технологии, телекоммуникации и связь;соцобслуживание жителей частными и некоммерческими организациями;управление недвижимым имуществом, операции с недвижимостью;гостиницы, туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма.На прививочный пункт нужно принести справку с места работы.Кроме того, в списке:жители старше 60 лет;люди с хроническими болезнями. Условие - если нет противопоказаний, указанных в инструкции по применению вакцины;студенты колледжей и вузов старше 18 лет. Прививка студентов младше 18 лет невозможна, поскольку использование вакцины для несовершеннолетних пока не получило одобрения Минздрава России.Справки хроникам и пожилым людям не нужны, а студентам достаточно показать студенческий билет.