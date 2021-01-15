Москвичи готовятся к морозам. Собственно, и сейчас на улице далеко не курорт: -15 градусов, снег, пронизывающий ветер. А из-за почти стопроцентной влажности воздуха мороз ощущается намного сильнее, чем в реальности показывают термометры. Однако пик январских холодов впереди – в выходные и в начале следующей недели, как раз на Крещение.Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эксклюзивном интервью “КП” рассказал, чем необычна нынешняя погода и что ждет москвичей дальше:- Обычно вслед со снегопадом приходит потепление. Однако сейчас вместо потепления нас ждет усиление морозов. Не нужно расслабляться. Южный циклон со Средиземного моря и Балканского полуострова буквально пронесся через Черноземье до Москвы. Территория между его теплым фронтом и холодным была очень узкой. В ночь на четверг, 14 января, сначала прошел теплый фронт, и сразу за ним холодный. И в тылу циклона моментально начался заток морозного воздуха. Та же история повторится и в субботу, хотя метель будет не такой интенсивной. В воскресенье и в понедельник днем в Москве -15...-20 градусов, ночью до -27. Для средней полосы это серьезные, действительно аномальные морозы. Сейчас температура на 5 – 6 градусов ниже нормы. А в воскресенье, понедельник и вторник будет на 9 – 11 градусов холоднее, чем обычно. Мы относим такие холода к опасным явлениям погоды.- Потепление должно произойти во второй половине следующей недели, в третьей декаде января, - обещает Роман Вильфанд. — Причем заметное, до -5 градусов. А к концу следующей недели не исключена и оттепель. Нынешняя зима очень неоднородная. В декабре, вспомните, были и потепления, и похолодания. Январь начался с оттепели в новогоднюю ночь, а на старый Новый год – уже мороз. И в феврале погода будет такой же изменчивой. Причем такие перепады характерны для всей территории России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле снежного четверга высота сугробов в Москве достигла 35 сантиметровЧто будет с погодой дальше и настигнут ли столицу крещенские морозы — в материале kp.ru (подробности).