Для христиан эта ночь - особенная, когда вода становится святой и обретает чудодейственную силу. Традиционные купания в ней - символ крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан. Крещение православные начнут отмечать в ночь с 18 на 19 января. В Подмосковье традиционно организуют рекордное для России число купелей и иорданей для верующих - 216.Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обращает особое внимание, что каждая из них должна быть доступной, комфортной и безопасной для тех, кто желает в большой христианский праздник окунуться в прорубь.- Крещенские купания в Московской области традиционно имеют большой охват, - отметил Андрей Воробьёв. - Каждый глава муниципалитета вместе с правоохранительным блоком, спасателями должен максимально подробно отработать все вопросы, необходимые для качественной организации проведения Крещения.Также по поручению губернатора в местах купаний сделают подсветку, поставят пункты раздачи горячего чая. Это особенно актуально, поскольку в ночь на 19 января по прогнозам будет мороз. Отдельно Андрей Воробьёв попросил четко проработать навигацию на местах:- Человек должен понимать, где окунаться, где раздевалки, где находятся туалеты, где попить чай. Подмосковье становится все более популярным местом для Крещенских купаний и каждая мелочь в организации имеет принципиальное значение.В МЧС сообщают, что безопасность у иорданей будут обеспечивать более 2 тысяч человек. Им в помощь - около 700 единиц различной техники. Разумеется, во всех точках необходимо соблюдение антиковидных мер. Как объясняют санврачи, нырять в прорубь в медицинских масках, конечно, не нужно.А вот социальная дистанция в очереди к купели и палатках для переодевания - это уж как полагается. Полный перечень подмосковных купелей опубликован на сайте mosreg.ru и странице ГУ МЧС России по МО.В Комитете по туризму Московской области составили список ТОП самых популярных мест для крещенских купаний.По легенде, источник Белый колодец на берегу реки Осетр появился почти 800 лет назад - в далеком 1225 году! Ключ начал бить из-под земли ровно в тот момент, как в Зарайск привезли икону Никола Чудотворца. С тех пор здешний источник - место особо почитаемое.В селе Андреевском под Коломной, у храма Успения Божией Матери вас ждет древний животворный источник Святителя Николая Чудотворца. Здесь вы сможете не только окунуться в Крещение, но и насладиться умиротворяющей красой зимнего пейзажа.Звенигород знаменит своим красивейшим Саввино-Сторожевским монастырем, основанным в XIV веке. А еще, конечно,источником с чудодейственными водами.Если верить легенде, первый колодец в этом месте собственноручно вырыл в 1400 году сам святой Савва, исцелитель и ученик Сергия Радонежского.Гремячий ключ в окрестностях деревни Взгляднево (26 км от Сергиева Посада) связан с именем самого почитаемого русского православного святого Сергия Радонежского. Считается, что источник появился после того, как в этом месте усердно молился богу путешествовавший Сергий.По прогнозам, в Гремячем ключе на нынешнее Крещение искупаются до 20 тысяч человек. Едут сюда не только из окрестных городов, но и из Москвы, соседних областей.Потому на подходе к Гремячему ключу по традиции уже подготовили парковку на несколько тысяч машин.Село Троицкое – одно из наиболее популярных мест паломничества у жителей Мытищ. Купель здесь оборудуют на Клязьминском водохранилище, рядом с Троицким Храмом. Тут установят тёплые палатки для переодевания,организуют горячий чай с бутербродами. Для автомобилистов предусмотрена парковка.Монастырю Вознесенская Давидова пустынь, что в окрестностях села Талеж (это на территории городского округа Чехов), уже более 500 лет. К здешнему источнику, который почитается не одну сотню лет, ежегодно приезжают тысячи православных. В том числе, конечно, и на Крещение. Над источником построена деревянная часовня, звонница и две купальни - мужская и женская.В Солнечногорске купания организуют на озере Сенеж в районе городского пляжа. Разумеется, со всеми мерами безопасности - укрепленные спуски, надежный помост под водой, дежурящие у иордани сотрудники МЧС.Родник у храма Покрова Пресвятой Богородицы у деревни Жестылево существует несколько веков. А вот купель-часовня на этом месте появилась лишь несколько дней назад - ее освятили после Рождества. Жители села надеются, что купель здешнего родника теперь будет одной из достопримечательностей праздника Крещения в Подмосковье. Купание в купели будет доступно круглогодично.Купель у стен Ново-Иерусалимского монастыря, судя по всему, станет самым посещаемым местом Крещенских купаний в Московской области. Здесь ожидают до 25 тысяч верующих. И этому есть объяснение. Монастырь, как известно, был заложен в 1650-х годах патриархом Никоном как воссоздание святых мест Палестины. Отсюда и название. А посему и протекавшую здесь реку Истра иногда еще называют русским Иорданом - в честь той самой реки, где Христос крестился. В Крещенскую ночь на берегу Истры-Иордана будут действовать сразу две купели, в которые одновременно, не пересекаясь, смогут заходить сразу несколько человек.Нынешняя зима, в отличие от прошлогодней - какая надо зима. Да, лед на реках и озерах довольно толстый, но при этом температура воды и воздуха очень низкая, поэтому без соблюдения рекомендаций МЧС никуда!Запомните несколько простых, но действенных советов.- Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.- К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви.- Нырять нужно только в местах, которые специально для этого оборудованы всем необходимым под присмотром спасателей.- Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой.- Не находитесь в проруби более 1 минуты во избежание общего переохлаждения организма.- Нельзя одновременно выходить на лед большими группами. Для этого нужно держаться в очереди друг от друга на расстоянии не менее 3 - 5 метров. (Правило, кстати, появилось еще до пандемии.ы)- Не допускайте к иордани маленьких детей без сопровождения взрослых.- Нельзя совершать крещенские купания в нетрезвом виде - это чревато для вашего здоровья.- После купания (окунания) разотритесь махровым полотенцем и наденьте сухую одежду.- Ну и, конечно, купание при аномально низких для организма температурах запрещено для людей с хроническими болезнями - бронхиальной астмой, заболеваниями верхних и нижних дыхательных путей, сердца и сосудов.В экстренных случаях нужно звонить на единый номер службы спасения 112.ЧТО ЕЩЕ ВАЖНО- Работу автобусных маршрутов к местам купания в крещенскую ночь продлят до 2:00.- Около купелей дополнительно расчистят дороги и организуют парковочные места.