- Вы бы еще года три назад посмотрели, как тут было, - говорит Светлана Гришина, жительница Баковки, что на окраине Одинцова. - Многие пассажиры только что приехавшего поезда, или просто местные, чтобы срезать путь, шли прямо через железнодорожные пути. Как их ни гоняли, все равно шли. Кто-нибудь еще непременно наушники наденет. Так, что даже не услышит приближающегося поезда. В общем, время от времени на рельсах погибали люди…А теперь все иначе. Вместо старой типовой пригородной платформы в Баковке появилась современная станция, вокзал с дизайном в стиле хайтек.Через Баковку, напомним, проложен МЦД-1, проходящий от Одинцова до Лобни. Первый этап реконструкции был завершен еще в 2018 году. Тогда появились островная пассажирская платформа и транзитный пешеходный тоннель. Благодаря этому никто больше не пытается перескочить железку в неположенном месте.Жители микрорайона попросили переоборудовать по-новому всю систему станции, чтобы путь от жилых кварталов до станции стал короче, и сесть на поезд можно было бы быстрее. 14 января в Баковке открылся новый пригородный вокзал, который по площади в полтора раза больше прежнего.Здесь появился подземный пассажирский терминал с наземным турникетнокассовым вестибюлем, над пассажирской платформой по всей длине появился широкий навес, под которым можно укрыться от непогоды. А еще новые кассы (в том числе заниженная для маломобильных граждан), лифты, эскалаторы, туалетные комнаты, отдельное помещение, в котором матери могут пеленать детей.- Баковка - это бывший дачный поселок 20-я верста, где когда-то была расположена дача Буденного. Но теперь это в полной мере город, быстро растущий микрорайон, где в округе живет больше 22 тысяч человек, - рассказывает губернатор Московской области Андрей Воробьёв. - Благодаря МЦД из Баковки до центра Москвы теперь можно доехать за 35 - 40 минут. Если ездить регулярно, то можно сэкономить до 4 тысяч рублей в месяц, или порядка 48 тысяч рублей в год. Но МЦД - это не только железнодорожные пути и новые составы, а еще и вся сопутствующая инфраструктура, которая обеспечивает людям комфорт и безопасность. И которую мы строим общими усилиями - Подмосковья, Москвы и РЖД.Жители Баковки уже давно оценили удобство МЦД. Интервал движения поездов в часы пик сократился с 10 минут до 6. На линии курсируют современные комфортные поезда. На МЦД пересели даже те, кто раньше ездил в Москву на машинах. Потому что от Баковки теперь всего 20 минут до пересадки на станцию метро «Славянский бульвар», до Белорусского вокзала - 35 минут. Получается, что автомобилисты только в одну сторону экономят на дороге по 40 - 50 минут в день.Губернатор напомнил, что МЦД - это один из важнейших транспортных проектов, реализованных в том числе на территории Московской области.- Благодаря поддержке президента в Подмосковье идет большая работа по обновлению станций. Баковка - уже седьмая по счету, - отметил Андрей Воробьёв. - После реконструкции она стала современным пригородным вокзалом с удобной кассовой зоной, лифтами, эскалаторами, платформой, укрытой от непогоды. Рядом мы сделали парковку, привели в порядок тротуары и освещение.Чтобы жителям комфортней было добираться до станции, вокруг станции отремонтировали 2,3 километра дорог, построили 5 новых тротуаров, установили ограждение и новое уличное освещение. Здесь появилась новая посадочная площадка для пассажиров автобусов и около 200 бесплатных парковочных машино-мест.- Вокзал обустроен, что называется, с запасом - с учетом того, что район перспективный и пассажиров с каждым годом будет больше. МЦД меняет качество жизни, и мы надеемся, что скоро диаметры свяжут и другие города Подмосковья, - сказал губернатор.