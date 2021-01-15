В Новой Москве прокуроры заинтересовались фирмой, которая собиралась вывести в продажу почти 10 млн медицинских перчаток, которыми до этого уже явно кто-то пользовался. Без малого год, пока длится пандемия коронавируса, перчатки и медицинские маски - самый ходовой товар российских аптек. Вот некоторые «предприниматели» и пытаются на них заработать.Одна из столичных компаний заключила контракт с зарубежной фирмой на поставку одноразовых виниловых перчаток (в рознице такие стоят от 20-25 рублей за пару). На днях в Россию пришла первая партия - 9,9 млн штук. Специалистам товар сразу показался каким-то подозрительным. Проверили. И - точно!«Установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», - сообщают в прокуратуре.Перчатки, напомним, один из обязательных атрибутов антикоронавирусной безопасности. Потому их и раскупают. А тут, получается, в аптеки могли поступить использованные перчатки, которые запросто могли быть «заражены» ковидом или еще какой-нибудь гадостью.После прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «покушение на нарушение санитарно-эпидемиологических правил». (Максимальное наказание по этой статье - штраф до 700 тысяч рублей или до двух лет лишения свободы). Виновных ищут.- Здесь нужно разобраться, было ли у представителей российской компании понимание, что они получат именно бывшие в употреблении перчатки или это мошенничество со стороны иностранной компании, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.