Ранее мы уже сообщали, что в местный отдел полиции поступил анонимный звонок о том, что в Пушкино должен произойти теракт. Адрес звонившего удалось выяснить, в многоквартирный дом приехали сотрудники полиции и Росгвардии. Однако по ним изнутри квартиры был открыт огонь. Никто не пострадал только потому, что пуля не смогла прошить две двери (вторая - металлическая). Стрелка задержали. Это 61-летний военный пенсионер, инвалид. Установлено, что звонок о теракте сделал именно он. При этом сообщается, что вместе с ним в квартире в этот момент находились пожилая жена и сын, которому около 40 лет.Доследственную проверку проводит Следственный комитет.- Следователями и криминалистами осмотрено место происшествия, изъята одна стреляная гильза и охотничье ружье, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета по Московской области Ольга Врадий. - В настоящее время жильцы квартиры доставлены в отдел, их опрашивают следователи. Следствием будет проверено наличие разрешения на ношение оружия, а также порядок его выдачи и контроля.Между тем осведомленный источник рассказывает подробности случившегося.- Эту семью прекрасно знают в полиции Пушкино. Время от времени из их квартиры поступают различные странные звонки. Обычно звонит сын. Он жалуется, что его преследуют некие люди, которые пытаются его похитить некие шпионы. Сотрудники несколько раз выезжали, но слова мужчины никогда не подтверждаются.По словам нашего источника, при этом мужчина состоит на учете у психиатра.- Задержанный пенсионер, который стрелял через дверь, утверждает, что сын накрутил их с матерью своими рассказами о преследовании. Он умолял его спасти, говорил, что за ним сейчас кто-то придет. Пенсионер утверждает, что стрелял через дверь, потому что не был уверен, что с той стороны реальные сотрудники полиции, а не переодетые в их форму неизвестные…- Стрелок и его сын были пьяны?- Вся семья сейчас отправлена на медосвидетельствование. Вероятно, затем будет назначена и психиатрическая экспертиза.«Комсомольская Правда» следит за развитием событий.