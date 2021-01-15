\\"Мороз и солнце, день чудесный!\\". Сегодня в Москве именно такая погода, как в известном стихотворении Пушкина. А ещё по всему городу навалило сугробы после вчерашней метели. Коммунальные службы продолжают чистить улицы, тротуары и дворы. Порядок наводят всего более 60 тысяч сотрудников и более 10 тысяч единиц спецтехники. С начала сильного снегопада на этой неделе на столичных снегосплавных пунктах растопили 240 тысяч кубометров снега.«Все 56 стационарных и мобильных снегосплавных пунктов сейчас работают в усиленном режиме, снег на них вывозят круглосуточно, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Всего в январе утилизировано уже свыше 1 миллиона кубометров снега».По его словам, для плавления снежной массы используется тепло сточных вод.«Образующиеся талые воды вместе с другими стоками отводятся на очистные сооружения, где их ждет полный цикл механической и биологической очистки, - отметил заместитель мэра. - Благодаря этому загрязненный снег не попадает в городские водоемы, что положительно влияет на экологическую обстановку».Напомним, сильный снегопад навалился на столицу в четверг, 14 января. По данным метеобюро Москвы, за прошедшие сутки в городе выпало 25 процентов месячной нормы осадков, которая составляет 44 миллиметра. В ближайшие выходные синоптики вновь обещают метель и мороз до минус 25 градусов ночью, до минус 13 - 18 градусов днём.