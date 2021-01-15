Вакцинироваться от коронавируса можно будет в новых выездных пунктах, в том числе в торговых центрах в Москве. Всего их будет шесть, они начнут работать с 20 января. Среди них – флагманском офисе «Мои Документы» ЦАО, ГУМе, Геликон Опере, фудмолле «ДЕПО», торговых центрах «Афимолл Сити», «Океания», «Город», «Саларис», «К-153», «COLUMBUS» и «Калейдоскоп».- Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Для того, чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах, - сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.Первыми сделать прививки в этих пунктах смогут горожане, проживающие рядом с этими торговыми центрами. Москвичи получат смс-сообщения с информацией о новых пунктах и времени их работы. Лучше приходить небольшими группами – с членами семьи, с коллегами или друзьями.- Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат, – объяснили в Департаменте здравоохранения Москвы.КонкретноВ какие дни будет проходить вакцинация?- с 20 по 27 января - в торговых центрах «Океания» и «Город»,- с 27 января по 2 февраля - в торговых центрах «Саларис» и «К-153»,- с 3 по 9 февраля - торговых центрах «COLUMBUS» и «Калейдоскоп».А как же второй компонент от коронавируса? В данных точках выездные бригады будут работать по одной неделе с трехнедельным интервалом. Таким образом люди смогут получить второй компонент в том же пункте вакцинации.График работы выездных пунктовЗаписи нет на введение первого компонента. Будет проводится в рамках живой очереди с 10.00 до 21.00.Для вакцинации потребуется около 40 минут:- 10-15 минут - медицинский осмотр и сама прививка,- 30 минут - поствакцинальный осмотр.Запись на введение второго компонента вакцины будет осуществляться в день первой прививки.ГУМ готовит пункт для вакцинации- Незамедлительно предоставим необходимые помещения и сопутствующую инфраструктуру. Несмотря на падение трафика, ежедневно ГУМ посещают более 30 тысяч человек. И думаю, что очень здорово, что у них появится возможность прямо на Красной площади пройти вакцинацию, - сообщили в ГУМе.