Вакцинацию можно сделать в городских и частных поликлиниках, а с 20 января и в выездных пунктах в ГУМе, Депо и торговых центрах Москвы. Для того, чтобы сделать прививку москвичам теперь потребуется иметь при себе только паспорт и полис ОМС.- Теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете, - сказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.Также Ракова уточнила, что число категорий жителей, кому доступна вакцина, постоянно расширяется. В настоящее время записаться на вакцинацию могут уже и москвичи старшего возраста, и жители с хроническими заболеваниями – все они находятся в группе риска по заболеваемости COVID-19.Все пункты (выездные, в городских и частных клиниках) оснащены необходимым морозильным оборудованием, так как вакцина должна храниться при определенной температуре.Всего в столице открыты для вакцинации 100 кабинетов в городских клиниках (ежедневно с 8.00 до 20.00), уже делают уколы в 15 частных клиниках и в ближайшее время еще в 19.- Сама вакцина для жителей бесплатна, оплата происходит только услуг клиники по введению инъекции, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.