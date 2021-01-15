Эту аварию вторые сутки постят в социальных сетях: в заснеженной обочине валяется многотонный большегруз. На полосе стоит междугородний автобус со смятой кабиной. Кадры сделаны 14 января под Лобней на Рогачевском шоссе. Картина жуткая, думать здесь можно только о плохом.Однако история не о страшном ДТП, а о герое, который спас 30 человек. За рулем автобуса был 42-летний водитель «Мострансавто» Василий Вдовин.— Я увидел, что водитель самосвала потерял управление. Большегруз «пошел» боком, его начало заносить на мою полосу. Все решали секунды: когда стало понятно, что самосвал идет в лобовую, я вывернул руль влево, применил экстренное торможение и ушел от прямого столкновения, — рассказывает Василий.Однако полностью уйти от удара не удалось: не хватило буквально 20-30 см. Грузовик цепанул кабину и улетел в кювет. Жуткие последствия касания можно наблюдать на кадрах с места. Однако все пассажиры и водитель автобуса живы, никто не травмирован.— Это было первое ДТП за время моей работы в «Мострансавто». Здесь я около 10 лет. Первым делом позвонил диспетчеру и спросил пассажиров, нужна ли кому-то помощь. Даже жене не стал звонить (супруга недавно родила, сыну Василия три месяца — прим.авт.). Рассказал обо всем, только когда домой вернулся, — делится герой.Водитель грузовика выжил, обошлось без тяжелых травм. Выходя из автобуса, пассажиры благодарили профессионала за спасение. На работе Василию разрешили пока не выходить в рейсы — все равно по графику скоро отпуск. В «Мострансавто» решили не оставлять без внимания подвиг и премируют сотрудника, а также представят к грамоте губернатора Московской области.