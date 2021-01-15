С Москве число пунктов вакцинации на базе городских поликлиник увеличилось до 100. Сделать прививку можно будет с 20 января в выездных пунктах в ГУМе, Депо, торговых центрах «Океания», «Афимолл Сити», во флагманском центре «Мои документы» в ЦАО и других общественных местах. А также в 34 частных клиниках, с которыми правительство Москвы заключило соглашение. Вакцина там будет предоставляться бесплатно для граждан России с постоянной или временной регистрацией в Москве, однако прием врача перед вакцинацией и введение вакцины – платно.- Москвичи сами могут выбрать, где получить вакцину – в городской поликлинике или частной медорганизации. Это удобно в том числе для тех, кто привык получать медицинские услуги в частных клиниках. Надеюсь, теперь еще больше москвичей смогут привиться от вируса и защитить себя и своих близких, - сказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.Что нужно сделать перед вакцинацией?- на обоих ее этапах все пациенты обязательно проходят осмотр врача-терапевта,- рекомендуется выполнить экспресс-тест на антиген коронавируса (мазок) или ПЦР-исследование для выявления РНК вируса (мазок),- рекомендуется пройти исследование уровня антител IgG к спайковому белку вируса SARs CoV-2.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтартует массовая вакцинация от коронавируса: иммунолог ответил на самые частые народные вопросы о прививкеКому противопоказана вакцина - временно или абсолютно, стоит ли сдавать анализы перед уколом и другие важные нюансы для kp.ru разъяснил кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробности)