Вакцинация от коронавируса становится доступной для индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.- Мы расширяем охват вакцинацией от Covid-19 за счет новых категорий работающих москвичей. Прививку с 19 января смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане, - написал Сергей Собянин.Они смогут обратиться в любые пункты вакцинации в Москве - в государственных клиниках кабинеты работают ежедневно, без выходных. Записаться можно на портале mos.ru и по другим каналам.Напомним, что для прохождения вакцинации теперь москвичам не нужно предъявлять справку с места работы.Привиться можно будет и в частных медицинских клиниках.- Сама вакцина для жителей бесплатна, но нужно будет оплатить услуги клиники по введению инъекции. Такая возможность будет в 34 клиниках столицы. Сделано это для того, чтобы позволить гражданам, которые привыкли лечиться в частных медцентрах, обратиться к своим врачам, - объяснили в Департаменте здравоохранения Москвы.С 18 января сделать прививку можно будет в ГУМе, а с 20 января в флагманском офисе «Мои Документы» ЦАО, Геликон Опере, фудмолле «ДЕПО» и нескольких торговых центрах. Во всех выездных пунктах будет установлено морозильное оборудование для правильного хранения вакцины.- По возможности, на вакцинацию лучше приходить небольшими группами –с семьей, с коллегами с работы, с друзьями. Почему так? Вакцина от коронавируса заморожена по пять доз. Врачи на выездных пунктах смогли бы размораживать препарат одновременно для пяти пациентов, - объяснили в Департаменте здравоохранения Москвы.ЕЩЕ ПО ТЕМЕСколько стоит сделать прививку от COVID в платных клиниках Москвы«КП» выяснила, как проходит платная вакцинация в Москве и что нужно сделать до прививки (подробности)В Москве для прохождения вакцинации теперь не нужна справка с места работыВ столице упростили процедуру прививки в городских и частных поликлиниках (подробности)