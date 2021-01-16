О смерти 16-летнего сына москвич Николай узнал, когда приехал в квартиру в Кучином переулке в Москве к своему пожилому отцу. Сам Николай не сразу понял, что подросток мертв. Поговорил на кухне с отцом, заглянул в комнату к сыну Кириллу (имя изменено) - тот якобы спал на кровати. Через время зашел снова и увидел, что на постели рвотные массы, на столе пицца и какие-то баллоны, воздушные шары. Стал хлопать по щекам Кирилла, а он уже не дышал.- Мальчик мой лежал мертвый. Не верю. Как это? - сказал полицейским Николай, отец погибшего.К непростому делу подключилась прокуратура Москвы. Началась проверка в связи со смертью подростка.- По предварительной информации, незадолго до смерти несовершеннолетний сделал заказ на доставку баллона, наполненного предположительно закисью азота, - рассказали kp.ru в прокуратуре Москвы.В ходе проверки будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.- Наши коллеги сейчас общаются с родителями погибшего подростка. Будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию ребенка, - сказали прокуратуре Москвы. - После этого будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.Как удалось выяснить kp.ru, 16-летний Кирилл доставлял родителям много хлопот, его неоднократно приходилось забирать из отделения полиции. Родителей даже привлекали по статье 5.35 КоАП РФ \\"Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних\\".Мальчика отправили жить к дедушке. В квартире у Кирилла была своя комната. Что в ней делал подросток дедушка не знает. Говорит, что сидел, уткнувшись в ноутбук или телефон. Подросток учился в экономическом бизнес-колледже, но часто пропускал занятия.В квартиру привозили еду из кафе, доставляли ее курьеры. Как оказалось, не только еду, но и баллоны с \\"веселящим газом\\". Курьера уже задержали полицейские. Тот подтвердил, что неоднократно привозил по этому адресу баллоны. И должен был привезти новый заказ. Он добавил, что работает на бизнесмена, который держит автосервис на Каширском шоссе.Напомним, что в России с 1 января 2021 года вступил в силу закон, запрещающий розничную продажу физическим лицам так называемого \\"веселящего газа\\" (закиси азота), а также его пропаганду в интернете. По данному закону запрещено производство, изготовление и поставка закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.