В центре столицы машина задавила своего водителя. О несчастном случае \\"КП\\" рассказал источник в правоохранительных органах.- Машина BMW начала произвольное движение на улице Житная и задавила своего водителя. Мужчина скончался на месте. Это был несчастный случай, - сообщили в правоохранительных органах.Как удалось выяснить, водитель на машине BMW приехал в столичный район Якиманка, вышел из авто на улице Житная.- Однако забыл переключить коробку передач в положение Parking, вот машина и покатилась в сторону металлического пункта охраны, - сообщили в правоохранительных органах.Мужчина решил своими силами остановить машину, но иномарка весом почти в две тонны прижала его к будке охраны. Водитель скончался на месте. По некоторым данным, погибший - водитель заместителя министра юстиций и экс-президент Чеченской Республики (2004-2007) Али Алханова.