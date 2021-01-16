С ближайшего понедельника, 18 января, в столичных школах начинаются занятия после каникул. Учащиеся с 1 по 11 класс возвращаются в свои учебные заведения и приступают к урокам в обычном режиме.\\"Транспортные карты школьников будут разблокированы, и они вновь смогут пользоваться правом льготного проезда в общественном транспорте\\", - написал мэр Сергей Собянин в своём блоге.Напомним, столичным старшеклассникам временно приостановили действие соцкарт с 9 октября 2020 года, чтобы сократить их поездки по городу.\\"Уплаченные за проезд деньги будут перенесены на более поздний срок\\", - объяснили тогда в мэрии Москвы.Соцкарты школьников вновь начнут работать завтра, в воскресенье, 17 января. Об этом \\"КП\\" сообщили в Московском социальном регистре (операторе проекта \\"Карта москвича\\").- Внесённые на соцкарту и неистраченные денежные суммы автоматически будут разблокированы в тот же день одновременно с льготным приложением на карте, - объяснили в ведомстве.Если возникнут какие-либо проблемы с использованием соцкарты после ее разблокировки, то с вопросами можно обратиться:- по телефону \\"горячей линии\\" Московского социального регистра ежедневно с 8.00 до 20.00 - (495) 539-55-55;- через онлайн-форму на сайте мэра МосквыЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтартует массовая вакцинация от коронавируса: иммунолог ответил на самые частые народные вопросы о прививкеКому противопоказана вакцина - временно или абсолютно, стоит ли сдавать анализы перед уколом и другие важные нюансы для kp.ru разъяснил кандидат медицинских наук Николай Крючков (подробнее)