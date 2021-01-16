В столицу наконец-то пришла настоящая русская зима. В такую пышную морозную погоду хочется отправиться на лыжную прогулку. Тем более, что в парках начали работать лыжные трассы. Маршруты разные – не только для любителей, но и для опытных спортсменов.- На 26 парковых территориях открыли 64 лыжных трасс и троп здоровья. Большинство трасс — натуральные, работают при определенных погодных условиях, - рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.Еду покататься на лыжах в Парк Фили, тем более на улице настоящая сказка – так много снега. Вижу возле входа людей с лыжами, а где же прокат?- В ста метрах от катка, - говорит женщина.Попадаю на центральную аллею, здесь в небольшом павильоне прокат лыж. Администратор спрашивает размер ноги, чтобы подобрать нужные ботинки, и рост, чтобы выбрать палки. Лыжи можно взять только для классического хода. Оплачиваю аренду.- А залог нужен? – спрашиваю.- Ваши ботинки здесь останутся – это и будет залог, - говорит администратор. – Снега так много, что можно проехать и по центральным аллеям. А вот к реке сильно крутой спуск – лучше там не ехать.В парке всего три трассы – 1000, 3000, 5000 метров. Начинаю с малого. Километровая трасса идет на запад – кругом заснеженные деревья. Лыжников много, приехали целыми семьями. И никого не смущает, что на градуснике -16. Возвращаюсь к месту старту, как-то быстро закончилась трасса. Но можно повторить или проехать по другим маршрутам. Трехкилометровая трасса образует прямоугольник с углами «Каток - Панда парк - каток», а пятикилометровая трасса проходит мимо городка детских аттракционов. После морозного проката покупаю горячий чай и скорее греться в пункте проката – сильно замерзли руки.- Уложились в час, доплата за аренду лыж не нужна. Приходите в следующий раз, может морозы будут ниже, тогда и покатаетесь подольше, - посоветовал администратор проката.Где: ул. Новозаводская, дом 18А. Станция метро «Багратионовская».Прокат: открыт с 10.00 до 20.00, лыжный комплект – 300 рублей в час, 1500 рублей в сутки. Нет раздевалок и камер хранения.Москвичи говорят, что это «самое лыжное» место в городе. Здесь проложено 14 натуральных трасс, общая протяженность их 45 км.- Также открыты трассы с искусственным снежным покровом на 2-м и 5-м Лучевых просеках, - сообщили в парке «Сокольники».Основная трасса на 2-м Лучевом просеке. Она начинается от Митьковского проезда. Здесь можно кататься как коньковым, так и классическим ходом, к тому же до позднего вечера, благодаря подсветке.Где: Митьковский проезд, 11. Станция метро «Сокольники».Прокат: находится в беговом клубе и на главной аллее, аренда лыж - 200 рублей в час, услуги гардероба – 100 рублей в час. Рядом есть беседки, где можно переодеть лыжи, отдохнуть и выпить чашку горячего чая.Прокатиться здесь можно по трехкилометровой трассе. Она начинается со стороны Новотушинского проезда и проходит вдоль Пенягинского пруда к Фестивальной площади. Также есть тропа здоровья с искусственным оснежнением - 1,5 км.Где: Новотушинский проезд, 5. Станция метро «Волоколамская».Прокат: нет.Парк Олимпийской деревниВ парке есть три натуральные трассы - на 1, 3 и 5 километров, которые берут начало от центральной части парка. Маршруты здесь очень красивые – вдоль побережья северного Олимпийского пруда. А также есть двухкилометровая всепогодная трасса в виде овала в восточной части парка, старт и финиш недалеко от администрации парка.Где: ул. Лобачевского, дом 27. Станция метро «Мичуринский проспект».Прокат: лыжный комплект – 300 рублей в час, 1500 рублей в сутки. Раздевалок и камер хранения нет.Для любителей лыж организовали два маршрута по аллеям протяженностью 1 и 1,7 км. Зона старта расположена напротив улицы Фомичевой.- Еще одна небольшая 300-метровая трасса с искусственным оснежением проходит по центральной части парка между пешеходными дорожками. Трасса освещена и подходит для вечернего катания, - рассказали в Мосгорпарке.Где: пересечение улицы Фомичевой и улицы Свободы. Станция метро «Планерная».Прокат: находится справа от центральной площади, рядом с парком аттракционов. Лыжи и ботинки - 300 рублей в час. Камеры хранения не предусмотрены.Измайловский паркРаздолье для лыжников – пять разных трасс. Лыжня для классического стиля протяженностью 4,5 км проходит по аллее Большого круга и аллее Пролетарского входа. Старт и финиш найти легче простого - неподалеку от памятника Владимиру Ленину. Там же начинается трехкилометровая лыжня.- В парке есть трасса длиной 1 км, предназначенная для людей с ограниченными возможностями. Она начинается рядом с главным входом в парк со стороны Московского проспекта.Где: аллея Большого Круга, 7. Станция метро «Партизанская».Прокат: у входа в парк со стороны станции МЦК Соколиная гора, раздевалок и камер хранения не будет. Стоимость аренды лыжного комплекта – 300 рублей в час.Для гостей парка организованы пять лыжных трасс. Самые длинные — 7 и 12 км — находятся в заповедной зоне около Нижнего Царицынского пруда. Территория здесь живописная.Еще несколько трасс находятся возле Шипиловских ворот (КПП №7):- протяженностью в 5 км - большой круг проходит до реки Язвенка,- 3 км - по краю оврага, на ней перепад высот небольшой,- 1 км - малый круг, трасса проходит вдоль аллеи и предназначена для обучения.Где: улица Дольская, 1 строение 25. Станция метро «Царицыно».Прокат: в будний день 200 рублей в час, в выходные/праздничные дни 250 рублей в час, сумма залога 1000 рублей. Раздевалок нет, но есть камеры хранения. Работает с 6.00 до 0.00, по понедельникам прокат лыж не работает.- в усадьбе Воронцово есть лыжные трассы как для взрослых, так и для детей,- тропа здоровья для лыжных прогулок парка у Джамгаровского пруда проходит по периметру парка (начинается со стороны мобильного офиса справа, ближе к Стартовой улице),- в сквере по Олонецкому проезду есть две тропы здоровья,- небольшая лыжная трасса есть в парке «Красная Пресня» - начинается у тополиной аллеи, напротив детской площадки,- для посетителей парка «Ходынское поле» созданы две лыжные трассы, самая большая из которых проходит по искусственным холмам, вокруг зеркального лабиринта,- в Коломенском две лыжные трассы,- трасса протяженностью 1 км в музее-усадьбе «Измайлово» - маршрут проходит вдоль набережной Серебряно-Виноградного пруда,- в парке 50-летия Октября одна лыжная трасса в центральной части парка, недалеко от «Катка Дружбы»,- в зоне отдыха «Терлецкая дубрава» находится лыжная трасса вдоль Купального пруда,- трасса в парке у прудов «Радуга»,- для любителей лыж есть трасса в парке «Дружбы» - около футбольного поля,- лыжная трасса парка «Садовники» начинается с Проспекта Андропова,- лыжные трассы в Гончаровском парке, зоне отдыха «Борисовские пруды», парках «Дубки», «Ангарские пруды», «Усадьба Алтуфьево», «Кузьминки-Люблино».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОтдых в Москве зимой 2020-2021: куда пойти и что посмотретьЛучшие места по версии \\"КП\\" (подробности)