Ночь на понедельник, 18 января, будет самой морозной с начала зимы 2020-2021, предупреждают в Гидрометцентре России. В мегаполисе воздух остынет до -29 градусов, по области до -31.Ничего подобного, даже близко, за полтора зимних месяца еще не бывало. Самая серьезная стужа трещала минувшей ночью, в воскресенье, 17 января: в столице, на метеостанции ВДНХ, зафиксирован -21,2 градуса.Подмосковным “полюсом холода” стал Волоколамск с температурой -23,8 градуса. А предстоящая ночь будет аж на 8 градусов морознее!И это реальная аномалия для средней полосы. По сравнению с климатическими нормами сейчас на 10 – 11 градусов холоднее. Столь суровых морозов, как будущей ночью, Москва не видела не только этой зимой, но и в последние четыре года, напоминают синоптики центра “Фобос”. Хотя до рекордной стужи еще далеко. Самый лютый холод для 18 января за все 140 метеонаблюдений -41,1 градуса, такая стужа стояла в 1940 году.В понедельник, 18 января, ценители классической зимней погоды будут счастливы: мороз и солнце, как в стихах! Причем мороз нешуточный, -18...-23 градуса (и это опять же самая низкая дневная температура с начала зимы). В общем, природа ведет себя в полном соответствии с народным календарем - Крещенские морозы пришли точно в срок.В Крещенскую ночь, на вторник, 19 января, многие москвичи планируют окунуться в прорубь. Неужели в 30-градусную стужу? Нет, морозы слегка ослабеют, успокаивают синоптики. Но все равно будет очень холодно: в Москве -21...-23 градуса, по области до -26. Днем во вторник -12...-17 градусов.Кстати, первый погодный рекорд 2021 года уже побит! Правда, не температурный, а по количеству выпавшего за сутки снега. В субботу, 16 января, Москве досталось 10 мм осадков, сугробы выросли на 10 см. Максимум по осадкам для 16 января перекрыт: держался он недолго, с 2014 года, когда выпало 8 мм. В Подмосковье, кстати, в субботу мело еще сильнее. В Черустях и Павловском Посаде добавилось по 14 см свежего снега. И вообще месячную норму по снежинкам январь уже перевыполнил на 33%.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Вспомним, что такое настоящая русская зима»: в центральной России ударят морозыВ эфире Радио «Комсомольская правда» метеоролог рассказал, какая погода будет в первую рабочую неделю (подробности)