Помимо 100 прививочных пунктов, действующих в поликлиниках, точки вакцинации появятся и в крупных торговых центрах. Прививать желающих бесплатно будут выездные бригады врачей городских поликлиник. Нужно лишь иметь при себе паспорт и полис ОМС.С 18 января сделать прививку можно в ГУМе.С 20 января - в офисе «Мои документы» ЦАО, «Геликон-опере», фуд-молле «ДЕПО».С 20 января и в течение недели прививочные пункты будут работать в торговых центрах «Океания» и «Город». С 27 января по 2 февраля - в ТЦ «Саларис» и «К-153». С 3 по 9 февраля - в ТЦ COLUMBUS и «Калейдоскоп».Что еще важно знать:• Вакцинация осуществляется с 10.00 до 21.00 в формате живой очереди.• Весь процесс с медосмотром и самой прививкой занимает около 40 минут.• Здесь же вы сможете записаться на получение второй части вакцины - спустя три недели выездные бригады вернутся во все вышеназванные общественные места и также будут работать в течение недели.