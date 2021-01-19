Январь принёс москвичам не только традиционное повышение цен, но и новые пенсии и социальные выплаты. Несмотря на пандемию, пожилые люди, семьи с детьми и другие льготники в столице получили прибавку. Рассказываем о пособиях и пенсиях в Москве в 2021 году.Минимальная пенсия выросла с 19 500 до 20 222 рублей. Доплату начисляют около 400 тысячам неработающих пенсионеров, из них 23 тысячам - впервые.А в целом сегодня поддержка от города положена каждому третьему москвичу. Это более 4 миллионов человек. Им оформляют не только денежную помощь, но и льготный проезд в общественном транспорте, скидки на квартплату, бесплатные лекарства и путёвки в санаторий, другие бонусы.Публикуем список основных социальных выплат в 2021 году. Полный текст постановления правительства Москвы - на сайте мэра.Кому и что выплачивают (в рублях)1. Неработающим пенсионерамГородской социальный стандарт минимального дохода - 20 2222. Москвичкам, родившим в этом году (независимо от дохода семьи)- на первого ребёнка - 6 023;- на второго и последующих детей - 15 8793. Малообеспеченным семьямЕжемесячное пособие на ребенка для семей с доходами ниже прожиточного минимума:на детей в возрасте от 0 до 3 лет:- одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов - 16 427;- в остальных семьях - 10 951на детей в возрасте от 8 до 18 лет:- одиноких матерей (отцов), военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, родителя, уклоняющегося от уплаты алиментов - 6 571;- в остальных семьях - 4 381на детей в возрасте от 3 до 7 лет (включительно) - 7 7254. Многодетным семьямЕжемесячная компенсация в связи с ростом стоимости жизни семьям:- с 3 - 4 детьми - 1 315;- с 5 и более детьми - 1 643Ежемесячная компенсация на покупку детских вещей семьям с 5 и более детьми, а также семьям с 10 и более детьми - 1 972Ежемесячная компенсация семьям с 10 и более детьми - 1 643Ежемесячная компенсация многодетной матери, родившей 10 и более детей и получающей пенсию - 21 902Ежегодная компенсация семье с 10 и более детьми к Международному дню семьи - 21 902Ежегодная компенсация ко Дню знаний семье с 10 и более детьми - 32 853Ежемесячная компенсация на оплату жилищно-коммунальных услуг семьям:- с 3 - 4 детьми - 1 144;- с 5 и более детьми - 2 287Ежемесячная компенсация на оплату домашнего телефона семьям с 3 и более детьми - 264Ежегодная компенсация на покупку школьной формы - 10 9515. Семьям инвалидов и детям-инвалидамЕжемесячная компенсация жителям, занятым уходом за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет - 13 141Ежемесячная компенсация на ребенка в возрасте до 18 лет неработающим родителям-инвалидам 1 или 2 группы - 13 141Ежегодная компенсация на покупку школьной формы - 10 9516. Некоторым жителямЕдиновременная выплата семьям по случаю юбилея супружеской жизни:- 50 лет - 21 902;- 55 лет - 27 377;- 60 лет - 27 377;- 65 лет - 32 853;- 70 лет - 32 853Единовременная выплата долгожителям- 100-летним юбилярам - 27 377;- в возрасте 101 года и старше - 16 427Ежемесячная городская выплата:- реабилитированным горожанам, а также признанным пострадавшими от политических репрессий - 2 191;- труженикам тыла - 1 643;- ветеранам труда и ветеранам военной службы - 1 096;- детям войны, родившимся с 4 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года - 1 643Ежемесячная компенсация взамен:- бесплатного проезда на городском общественном транспорте - 415;- бесплатного проезда на пригородных электричках - 207;- бесплатных лекарств - 1 215Ежемесячная компенсация на оплату домашнего телефона (в зависимости от льготы) - 264 или 528Ежемесячная компенсация инвалидам и участникам Великой Отечественной войны для частичной компенсации расходов на продукты из социально необходимого набора - 2 191Ежемесячная компенсация инвалидам вследствие военной травмы во время Великой Отечественной войны, не выработавшим стажа для полной пенсии по старости (за выслугу лет) - 2 191Ежемесячная компенсация инвалидам с детства из-за ранения во время Великой Отечественной войны - 2 191Ежемесячная компенсация женщинам - инвалидам и участницам Великой Отечественной войны - 2 191Ежемесячная компенсация участникам обороны Москвы - 8 761Дополнительная ежемесячная выплата Героям Советского Союза, Героям России, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда, Героям Труда России и полным кавалерам ордена Трудовой Славы - 27 377Ежемесячная компенсация вдовам (вдовцам) Героев Советского Союза, Героев России, полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда России и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, не вступившим в повторный брак - 16 427Ежемесячная компенсация одному из родителей погибших (умерших) Героев Советского Союза, Героев России - 16 427Дополнительная пожизненная ежемесячная выплата пенсионерам-почетным гражданам Москвы - 54 754Ежемесячная компенсация пенсионерам-народным артистам СССР (РСФСР, России), заслуженным артистам РСФСР или России - 32 853