Сделать прививку от коронавируса с 18 января можно в ГУМе на Красной площади. Анонс был три дня назад, поэтому и нашлось немало желающих пройти вакцинацию в выездном пункте. На входе в кабинет очередь около 100 человек.- Узнал, что без записи и вот пришел. Я не против вакцины. Ждал, когда разрешат. Так и хотел, чем раньше, тем лучше, - говорит москвич Дмитрий Ланской, 73 года.Пришли посмотреть работу мобильного пункта десятки журналистов, фотографов. Кабинет в ГУМе соорудили на 1-линии (3 этаж) - ранее здесь был магазин \\"Республика\\", который закрылся, не выдержав карантин.- Мы поддержали инициативу об открытии мобильных пунктов вакцинации от коронавируса. В короткие сроки установили в нашем магазине все необходимое медицинское оборудование, - рассказали в пресс-службе ГУМа.Ежедневно магазин посещают около 30 тысяч человек. Теперь все желающие смогут здесь пройти вакцинацию без предварительной записи.- Запись потребуется только для того, чтобы получить второй компонент вакцины. Дату назначит врач, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.Как правило, между первой и второй дозой вакцины должен пройти 21 день (допустимо 22, 23 дня). Если человек не может в эти дни, то вторую дозу не будут колоть.Пробираемся сквозь очередь ко входу. Здесь есть гардероб для верхней одежды, желающим сделать прививку (от 18 лет) нужно иметь при себе паспорт, заполнить анкету, в которой указать данные о здоровье (состояние нервной системы, почек, печени, крови и тд), а также подписать документ о добровольном согласии.- Страшно? - спрашиваем у женщины, которая решила сделать прививку.- Нет. Я все в этой жизни видела, - ответила Анна Николаевна. - А что это за камеры? Снимайте, снимайте, но со всех по 100 рублей за съемку (смеется).В кабинете есть зона осмотра, холодильники, где хранится вакцина и зона отдыха со стульчиками. После прививки медсестры дают всем одинаковые рекомендации.- Теперь 2-3 дня в бассейн, баню не ходим, мочалкой в месте укола не трем. Алкоголь и физические нагрузки также исключаем на три дня. Заберите ваш сертификат - в нем внутри указано, чем вас привили и дата следующей прививки. Посидите 30 минут и получите бесплатное мороженое, - говорит медсестра.Стоит уточнить, что вторую дозу вакцины нужно сделать именно в этом мобильном пункте - нельзя записаться в поликлинику или прийти в другой мобильный пункт. Через 21 день в ГУМе откроют еще один кабинет, где москвичи смогут получить вторую дозу вакцины. Это будет сделано для того, чтобы развести потоки людей.- Ориентировочно этот пункт будет работать до начала марта, - рассказала Наталья Кузенкова, главврач городской поликлиники №68. - Всего до конца недели в точках наибольшего трафика для удобства москвичей будут открыты несколько мобильных пунктов для вакцинации.Мобильные пункты, где можно будет сделать прививку без записи, начнут работать с 20 января в торговых центрах Москвы. Они будут работать с 10.00 до 21.00. Врачи говорят, что для прививки нужно около 40 минут.Адреса и даты работы пунктов, где не нужна запись:18.01–19.01ГУМ, Красная площадь, дом 320.01–26.01«Депо», улица Лесная, дом 20, строение 3«Геликон-опера», улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1–2ГУМ, Красная площадь, дом 3ТРЦ «Океания», Кутузовский проспект, дом 57ТРЦ «Город», шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (флагманский офис «Мои документы»), Пресненская набережная, дом 227.01–02.02«Депо», улица Лесная, дом 20, строение 3«Геликон-опера», улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1–2ГУМ, Красная площадь, дом 3ТРЦ «Саларис», поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, дом 1ТК «Л-153», Люблинская улица, дом 153ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (флагманский офис «Мои документы»), Пресненская набережная, дом 203.02–09.02«Депо», улица Лесная, дом 20, строение 3«Геликон-опера», улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1–2ГУМ, Красная площадь, дом 3ТРЦ Columbus, Кировоградская улица, дом 13аТРЦ «Калейдоскоп», Сходненская улица, дом 56ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (флагманский офис «Мои документы»), Пресненская набережная, дом 210.02–16.02«Депо», улица Лесная, дом 20, строение 3«Геликон-опера», улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1–2ГУМ, Красная площадь, дом 3ТРЦ «Океания», Кутузовский проспект, дом 57ТРЦ «Город», шоссе Энтузиастов, дом 12, корпус 2ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (флагманский офис «Мои документы»), Пресненская набережная, дом 217.02–23.02«Депо», улица Лесная, дом 20, строение 3«Геликон-опера», улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1–2ГУМ, Красная площадь, дом 3ТРЦ «Саларис», поселение Московский, Киевское шоссе, 23-й километр, дом 1ТК «Л-153», Люблинская улица, дом 153ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (флагманский офис «Мои документы»), Пресненская набережная, дом 224.02–02.03«Депо», улица Лесная, дом 20, строение 3«Геликон-опера», улица Большая Никитская, дом 19/16, строения 1–2ГУМ, Красная площадь, дом 3ТРЦ Columbus, Кировоградская улица, дом 13аТРЦ «Калейдоскоп», Сходненская улица, дом 56ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити» (флагманский офис «Мои документы»), Пресненская набережная, дом 2ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцинация от коронавируса в торговых центрах в Москве: Сделать прививку можно с видом на КремльВакцинация от коронавируса станет возможной в торговых центрах в Москве (подробности).