Теперь, если выйдешь из дома без \\"Тройки\\" или кошелька с наличкой и банковской картой, в метро вряд ли превратишься в \\"зайца\\". А все потому, что турникеты будут знать пассажиров в лицо. Точнее, тех, кто пожелает подключиться к новой системе оплаты проезда Face Pay.\\"В этом году мы планируем запустить оплату по лицу пассажира, - сообщил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. - На тесте совершили уже 2 тысяч успешных проходов через турникеты. Параллельно работаем над реализацией платежей по лицу в кассах мосметро. Обязательной такая оплата, конечно же, не станет, но опцию такую мы предложим\\".По этой технологии можно будет купить любой билет из тех, что предложены в кассах мосметро. Благодаря Face Pay получить нужную транспортную карту станет еще быстрее и комфортнее. Пассажир оплатит проезд и прокатится в метро, даже если забыл взять с собой кошелек, банковскую карту и смартфон. Причем новая система легко вычисляет даже человека в маске.Как уточнили в столичном Дептрансе, по сути, Face Pay - это одна из вариаций оплаты проезда банковской картой. Только платеж подтверждается не с помощью отпечатка пальца или пин-кода, а с помощью лица. Система создает уникальный биометрический ключ на основе изображения с камеры. Далее он передается напрямую в банк, где его сверяют с данными, привязанными к банковским картам. Метрополитен платежных данных не хранит и не будет хранить.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕС января оплатить проезд в Подмосковье можно будет столичной «Тройкой»Стали известны подробности запуска единой системы оплаты транспорта в Московском регионе (подробности).