Основатель бренда косметики и блогер Кира Сорокина потеряла часы Rolex, инкрустированные бриллиантами и со вставками золота, стоимость которых превышает 1 миллион рублей.Как сообщил источник «Комсомольской правды», блогер посетила в ЦУМе магазин «Коллаборация \\"GUCCI&THE NORTH FACE\\"». Когда девушка примеряла платье, она сняла с запястья часы Rolex белого цвета с золотыми вставками, с бриллиантами по циферблату, и положила на пуфик в примерочной. Их стоимость составляла 1 080 000 рублей.Примерив несколько вещей, Сорокина вышла из примерочной около 22:00. Заметила пропажу часов она примерно через полтора часа, когда сидела в ресторане.Кира Сорокина является блогером-миллионником. У нее более 2,7 миллиона подписчиков. Пять лет назад девушка запустила собственный бизнес, и на данный момент возглавляет компанию Nanoasia.Напомним, в августе у футболиста московского Локомотива Фёдора Смолова в одном из ночных клубов Барселоны, куда спортсмен приехал с друзьями, украли часы стоимостью 300 тысяч евро