В Москве началась вакцинация от коронавируса. Первыми прививки сделают горожане, входящие в силу своей деятельности в группы риска. К ним относятся, в том числе водители такси и курьеры, которые каждый день контактируют с большим числом пассажиров и клиентов.Для водителей и курьеров, сотрудничающих с сервисами Яндекс.Такси, Еды и Лавки, компания предложила властям открыть дополнительный прививочный кабинет в собственном помещении компании в Москве, в районе Бутырской.Пока власти принимают решение, Яндекс.Такси и Яндекс.Еда начали информировать водителей и доставщиков о начале вакцинации. Соответствующие уведомления партнеры сервисов — водители и курьеры — получают в своих рабочих кабинетах начиная с понедельника. В рассылке на них сообщается все о бесплатной вакцинации: напоминание о необходимости иметь с собой полис ОМС информация о поликлиниках, времени приема, о том, как записаться на прививку.Напомним, Яндекс оказывает денежную помощь всем водителям и курьерам, переболевшим коронавирусом, или вынужденным находиться на карантине после контактами с зараженными. Помощь оказывалась в течение прошлого года, и также будет предоставляться в 2021 году.Все водители и курьеры, сотрудничающие с сервисом, получают бесплатные маски, перчатки и санитайзеры. Кроме того, для таксистов с начала пандемии открыты пункты медосмотра и дезинфекции машин.