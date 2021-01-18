Главным проектом метро в столице по-прежнему остаётся Большая кольцевая линия. Тоннели на ней прокладывают круглосуточно. До конца 2021 года БКЛ подрастет ещё на 11 новых станций.К ним скоро добавится и существующая станция \\"Каховская\\", закрытая пока на реконструкцию.\\"Каховская\\" и её соседки \\"Варшавская\\" и \\"Каширская\\" хорошо послужили москвичам более 50 лет, - сказал сегодня, 18 января, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра реконструкции станции \\"Каховская\\" БКЛ. - Теперь они будут включены в новую Большую кольцевую линию метро. Мы воспользовались этим поводом, чтобы капитально отремонтировать все три станции и сделать их более удобными для пассажиров. В частности, на \\"Каховской\\" будет построен новый переход на \\"Севастопольскую\\" и лифт для маломобильных пассажиров\\".До недавнего времени Каховская линия длиной 3,3 километра считалась самой короткой веткой московского метро. Три её станции – \\"Каховская\\", \\"Варшавская\\" и \\"Каширская\\" – открылись летом 1969 года в составе Замоскворецкой линии. С 1995 года они стали отдельной веткой метро.Скоро Каховская линия превратится в часть маршрута строящейся Большой кольцевой линии. Для этого весной 2019 года здесь началась комплексная реконструкция.Исторические интерьеры станции максимально сохранят. При этом модернизируют инфраструктуру, заменят инженерные коммуникации, рельсы, облицовку стен и платформы.\\"Сейчас на \\"Каховской\\" ведутся архитектурно-отделочные работы, а также устройство основных конструкций вестибюля и нового перехода на станцию \\"Севастопольская\\" Серпуховско-Тимирязевской линии, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев. - Общая строительная готовность станции составляет 50 процентов. Также полностью завершена проходка тоннелей, связывающих \\"Каховскую\\" с будущей станцией \\"Зюзино\\".Проходческие щиты работают дальше, сооружая тоннели между \\"Зюзино\\" и \\"Калужской\\".Обновленную станцию \\"Каховская\\" откроют на южном участке БКЛ - от \\"Проспекта Вернадского\\" до \\"Каховской\\".Кроме того, построят соединительную ветку в электродепо \\"Замоскворецкое\\", которое сейчас обслуживает одноимённую линию метро. В дальнейшем его переключат на обслуживание Большой кольцевой линии.До реконструкции на Каховской линии перевозили несколько десятков тысяч человек в день. На маршруте работали укороченные поезда, а интервал движения составлял 5 минут.После включения Каховской линии в состав БКЛ интервал движения сократят до стандартных в метро 1 - 2 минут. А пассажиры смогут без пересадки добираться в десятки районов средней части города.Через год, в 2022 году, планируют завершить реконструкцию станций \\"Варшавская\\" и \\"Каширская\\". Их запустят вместе с восточным участком БКЛ - от \\"Каширской до \\"Нижегородской\\". Полностью кольцо замкнется в этом же году.