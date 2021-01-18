Москвичи давно привыкли ездить по всему городу с одной транспортной картой - \\"Тройка\\". Этот удобный билет теперь сможет возить не только в столице, но и в городах далеко за МКАД.Сегодня более 25 регионов России рассматривают возможность интегрировать на своем транспорте московскую билетную систему с картой \\"Тройка\\". Об этом сообщил ТАСС заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов. По его словам, столичная билетная система работает не только в Москве.\\"Туляки уже могут с \\"Тройкой\\" ездить по всей своей области, мы уже запустили пилотные маршруты вместе с Московской областью, - рассказал заммэра. - Мы ведем переговоры с более чем 25 регионами\\".За пределами столицы было совершено более 180 тысяч поездок по \\"Тройке\\". При этом, например, в Туле количество транзакций, зарегистрированных билетной системой, увеличилось на 15 процентов.\\"Это значит, что пассажиры перешли с оплаты наличными перевозчику на \\"Тройку\\", - отметил Максим Ликсутов. - А региональные власти получили удобный инструмент для анализа маршрутной сети и быстрой реакции для улучшения сервиса для пассажиров\\".Экология тоже в плюсе благодаря \\"Тройке\\". С ее появлением в столице начали производить в шесть раз меньше бумажных билетов. От этого очереди в кассы метро сократились на 40 - 70 процентов. Сразу же появилась ежегодная экономия в 2,5 миллиарда рублей. А в природе удаётся сохранить две тысячи деревьев ежегодно.