В преддверии новогодних праздников россияне начали обсуждать рост цен на проезд в такси. Жители некоторых городов заметили, что расходы на поездки выросли, из-за чего появились опасения, что такая тенденция может наметиться и в новом году. В это же время появились данные аналитиков Bank of America о том, что стоимость проезда в такси в России по сравнению с весной прошлого года выросла на 50 - 70%. Мы решили узнать у экспертов, с чем это связано и ожидать ли россиянам повышения стоимости проезда в новом году.ЦЕНЫ НЕ СТАЛИ ВЫШЕ ДОКОВИДНЫХ- Если говорить о нынешних ценах, то их можно сравнить с допандемийным периодом. Сейчас стоимость проезда начала приближаться к той, что была в конце 2019 - начале 2020 года, - говорит глава гильдии такси Московской торгово-промышленной палаты Богдан Коношенко.По его словам, в этом году ожидать роста тарифов на проезд в такси не стоит. Что касается прошлого года, что в 2020 году цены не только не выросли, а стали еще ниже, чем прежде.- Стоимость любой поездки формируется алгоритмом, исходя из длительности пути, спроса и предложения. Прошлой весной было много факторов, повлиявших на резкое снижение цен. Первое - это отсутствие пробок. Весной, когда началась первая волна коронавируса, все мы находились на удаленке, ездить было некуда. Летом цены тоже не повышались, потому что спрос на такси не восстановился, большинство ограничительных мер не сняли, россияне мало куда выезжали, пробок не было, - подчеркнул глава гильдии такси.Он пояснил, что на стоимость проезда в январе повлияли непогода и снегопады, обрушившиеся на Россию. При этом, по его данным, рост цен был незначительный.- Нет такого, что раньше поездка, к примеру, стоила 500 рублей, а теперь - 900 рублей. Даже в праздничные дни стоимость проезда не стала выше, чем в доковидное время. Повысился спрос, но цены не выросли, - сообщил Богдан Коношенко.НА СТОИМОСТЬ ВЛИЯЮТ ПРОБКИ И ПОГОДАПо мнению сервисов такси, рост цен на поездки в такси в декабре 2020 и январе 2021 наблюдался из-за пробок.- В декабре это происходит каждый год, потому что люди чаще передвигаются по городу, стараются завершить последние дела перед длинными выходными. Сейчас заторы обусловлены в основном погодой: сильными снегопадами и гололедом практически по всей стране. Машины едут медленнее, это влияет на длительность поездки и на ее цену. В сильные морозы, в снег и метель больше людей, чем обычно, хотят доехать «от двери до двери» и заказывают такси. Поэтому алгоритм автоматически формирует временный повышающий коэффициент. Он помогает воспользоваться такси тем, кому нужно срочно уехать, несмотря на стоимость. Повышение цены в такие моменты привлекает на линию больше водителей, и чем их становится больше, тем быстрее повышающий коэффициент исчезает, - поясняют в службах такси.Чтобы не переплачивать за проезд, пассажиры по возможности могут дождаться снижения спроса. Крупные сервисы заказа такси, такие как Яндекс Go, в мобильном приложении уведомляют о снижении цен на поездку.По словам экспертов, сравнивать в ценовом плане стоимость проезда в середине прошлого года и начале этого некорректно - речь может идти об изменении дорожной ситуации из-за погоды и корректировке спроса, о его восстановлении. Разумеется, все это влияет и на цену поездки.