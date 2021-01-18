Впервые волка в окрестностях Одинцово заметили около недели назад. Местным жители видели хищника то у дороги, то у родника, кто-то даже рядом со своим участком. Слухи о госте из леса всполошили посёлок. Пусть волк и не проявлял агрессии, но это все равно было дикое животное. Местные опасались, ведь во дворах играют дети, кто знает, что может случится.37-летняя Евгения (имя изменено) впервые столкнулась с серым, когда отправилась в магазин через дорогу от от своего дома.— Я встретила свою соседку, она сказала, что хочет волка покормить, он голодный. Когда мы к магазину подошли, я увидела его. Он стоял рядом с людьми, никого не боялся. Было видно, что он ждёт, что ему кто-нибудь даст покушать. По его поведению было ясно, что он был домашним, — говорит ЕвгенияНесмотря на неагрессивность животного, Евгения все же позвонила в полицию и зоозащитникам. На место выехала оперативная группа и ловец местного приюта. Было около 10 часов вечера, в темноте найти волка в тот вечер специалисту не удалось, да и полицейские животное не застали. Зверь куда-то убежал. Но вскоре поступил новый звонок уже с другого конца посёлка, волка видели там. Оперативники направились на новый вызов. На этот раз зверя удалось засечь. Когда волк попытался скрыться один из офицеров принял решение застрелить животного, чтобы обезопасить население посёлка.— 33-летним старшим лейтенантом Юрием Р. было принято решение применить табельное огнестрельное оружие пистолет ПМ, после чего было осуществлено пять выстрелов по данному животному на поражение. Офицеру был уверен, что он попал в волка. По данному инциденту местной прокуратурой проводится проверка, — сообщил источник kp.ruСтрельба поздним вечером напугала не только животное, но и местных жителей. Волк успел скрыться в лесу, полицейские решили, что, скорее всего, раненый зверь далеко уйти не сможет, но искать его в темноте не стали.Утром следующего дня волка вновь увидели рядом с людьми, на этот раз уже на железнодорожной станции Голицыно. Несмотря на события предыдущего вечера, животное снова вышло к людям, но на этот раз вело себя более осторожно. Кто-то обратил внимание, что зверь ранен и позвонил в полицию. На поимку вновь отправился ловец приюта и вскоре обессилившее от ран и стресса животное всё же удалось поймать. Он усыпил волка с помощью специального препарата и доставил в приют для осмотра ветеринаром. Животному оказали помощь, поближе рассмотрев зверя, специалисты сделали вывод, что это не чистокровный волк, а близкий метис, так называемый волкособ.— У него были проникающие ранения, сначала мы думали, что они огнестрельные, но на рентгене не нашли самих пуль. Скорее всего, испугавшись выстрелов, животное не разбирало, куда бежит, и могло натыкаться на ветки или заборы. К счастью, травмы оказались не опасными, — сообщили kp.ru в приюте \\"Гав\\".Сейчас о хищнике заботятся специалисты, его поместили на две недели в вольер для карантина, чтобы исключить возможность заболеваний. За его поведением наблюдают. Дальнейшая судьба волкособа пока туманна, хозяина необычного питомца найти пока не удалось.ВИДЕОhttp://ed.kp.ru/cgi-bin/staff/obj?obj=54&id=817322&result=OKЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он был любимцем семьи»: в посёлке Коми домашняя собачка спасла 10-летнего хозяина от волкаМаленький отважный терьер отдал свою жизнь за мальчика (подробности).