В Москве на три месяца закрыли частную клинику, которая не сообщала в Роспотребнадзор о положительных тестах на ковид.Вот вкратце суть дела. Сеть «Чайка» состоит из пяти частных клиник в Москве. Одна из этих клиник, расположенная на станции метро «Белорусская», с 16 по 19 ноября не передавала в Роспотребнадзор результаты положительных экспресс-тестов на коронавирус. Хотя обязана была это делать.Как сообщили в клинике, речь идет не о ПЦР-тестах, а об антигенном экспресс-тестировании. Постановление о том, что его результаты тоже нужно передавать в Роспотребнадзор, вышло как раз 16 ноября. Тем не менее, Роспотребнадзор подал в суд и потребовал максимального наказания: закрытия клиники на 90 дней. Что и было сделано на заседании 15 января.Тут важно понимать две вещи. Во-первых, что такое «Чайка». Это не рядовая клиника, она считается элитной, отделения «Чайки» открыты в бизнес-центрах «Москва-Сити», RigaLand, «Метрополис». Во-вторых, клиника на «Белорусской» - это третье отделение «Чайки», наказанное Роспотребнадзором. В конце прошлого года два других филиала клиники тоже были наказаны за то, что не передавали властям информацию о положительных тестах. Тогда их наказали на 30 дней, и вот теперь - максимальный срок. Нарушение пресечено, Роспотребнадзор доволен. А вот медицинское сообщество в шоке, представители частных клиник клянут жернова бюрократической машины. «Чайке» сочувствуют даже конкуренты.- Я сразу принял решение не делать тесты на ковид в принципе. Потому что знаю, что если ты делаешь то, что не запрещено, но что находится в фокусе внимания государства, за тобой все равно придут. Вина «Чайки» - в доверии государству, - написал в Фейсбуке гендиректор частной московской клиники «Рассвет» Алексей Парамонов. И процитировал строки из песни «Наутилуса» «Скованные одной цепью»:Здесь можно играть про себя на трубе,Но как не играй, все играешь отбой.И если есть те, кто приходят к тебе,Найдутся и те, кто придет за тобой.Почему досталось именно «Чайке» и не слишком ли жестко Роспотребнадзор борется с неповиновением? Об этом мы поговорили с правозащитником Александром Хуруджи, главой Ассоциации защиты бизнеса.- Это исключение из правил, такие случаи бывают очень редко, - говорит Александр Хуруджи. - В медицинском сообществе все знают, что клиника «Чайка» - богатая и успешная. Я думаю, именно поэтому ее и наказали по-максимуму. Это сигнал для всех остальных, Роспотребнадзор хочет показать: для нас не существует «крутых» и «простых», правила одни для всех. В России очень многие лаборатории и клиники имеют право проводить тесты на ковид. Многие из них теперь побоятся скрывать от Роспотребнадзора положительные результаты тестов - если даже «Чайку» наказали, то нас и подавно.- А зачем вообще клиникам скрывать от Роспотребнадзора информацию о больных?- Ну вот представьте: у вас ухудшилось самочувствие, поднялась температура, появилось подозрение на ковид. И у вас есть два пути. Первый – пойти в клинику «на общих основаниях», стоять в очереди с зараженными людьми, где на вас будут кашлять – в общем, если коронавируса у вас не было, теперь точно будет. Второй путь – отправиться в частную клинику, сдать анализы без риска заразиться и ждать результата. Это дороже, зато спокойнее.Если тест отрицательный - отлично. А вот если положительный, то многие не хотели бы, чтобы об этом стало известно. И в таких случаях, скажем так, некоторые частные клиники могли пойти навстречу клиентам и не сообщать в Роспотребнадзор о результатах теста. Ведь отношение к больным коронавирусом изменилось только сейчас. Вспомните, еще совсем недавно людей чуть ли не на костре готовы были сжигать, когда узнавали, что у них ковид. Их обходили стороной, о них сплетничали на работе, детям запрещали общаться с их детьми. Кому это нужно? Поэтому некоторым людям было проще заплатить частной клинике, а потом самоизолироваться и спокойно вылечиться без огласки.- Это в идеальном мире, где все кругом сознательные и добросовестные.- В этом и проблема. Если клиент оказался не таким сознательным, а тест у него положительный, то он отправит детей в садик, а сам пойдет в магазин за продуктами, в аптеку за лекарствами. С этим и борется Роспотребнадзор.- Не злоупотребляет ли он своей властью в этой борьбе?- Бороться с пандемией такими методами можно, но если есть кнут, то должен быть и пряник. У нас же пока никаких пряников нет. Нужно сделать так, чтобы люди не стремились скрывать свои положительные тесты от государства. Если у тебя обнаружили ковид, ты остаешься со своими проблемами один на один. А если бы заболевшему полагались какие-то существенные льготы, то и смысла прятаться бы не было. Вот о чем нужно думать Роспотребнадзору. А пока это называется перекладыванием с больной головы на здоровую.- И что делать «Чайке» и всем остальным клиникам?- Перестать работать «втихаря», извиниться и работать сугубо официально, сообщая о каждом положительном тесте в Роспотребнадзор. Но пока государство не изобретет «пряник», о котором мы с вами говорили, все равно найдутся люди, которые хотели бы, чтобы про их тесты никто не узнал. Спрос рождает предложение, поэтому некоторые клиники продолжат скрывать положительные результаты. Но после случая с «Чайкой» им придется закладывать свои риски в стоимость, поэтому цена таких тестов вырастет.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПереболевшим коронавирусом прививаться не нужно: вице-премьер поставила точку в спорах18 января в стране стартовала массовая вакцинация для защиты от коронавируса (подробности).