Временные ограничения, включая закрытие участка Калужско-Рижской линии метро, вводят с 21 января до 9 февраля 2021 года на юго-западе Москвы из-за работ по прокладке тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ). Закроют участок между станциями «Беляево» и «Новые Черемушки».- С 23 января по 7 февраля будет закрыт участок «Беляево» – «Новые Черемушки» Калужско-Рижской линии. Поезда будут курсировать от станции «Новые Черемушки» в центр и от станции «Беляево» на юг, - рассказали в Московском метрополитене.На время действия ограничений по маршруту «Беляево» – «Калужская» – «Новые Черемушки» будут ходить бесплатные автобусы КМ. А чтобы общественный транспорт ходил без задержек будут организованы выделенные полосы:— на Профсоюзной улице от пересечения с улицей Гарибальди до перекрестка с улицей Миклухо-Маклая (в обоих направлениях);— на Профсоюзной улице от остановки «Метро “Беляево”» до перекрестка с улицей Миклухо-Маклая (в направлении центра);— на улице Миклухо-Маклая от перекрестка с улицей Академика Волгина до пересечения с Профсоюзной улицей (в направлении Профсоюзной улицы);— на обеих сторонах улицы Гарибальди на отрезке от Новочеремушкинской до Профсоюзной улицы;— на улице Гарибальди от дома 23 до Профсоюзной улицы.Фактически на 2,5 недели придется перестроить движение. Существующую выделенную полосу для автобусов на улице Профсоюзной расширят до двух рядов, проезд такси здесь будет запрещен. Для движения личных автомобилей будет действовать только по одной полосе в каждом направлении. На нескольких участках проезд будет и вовсе запрещен (подробнее в таблице).Временно будет запрещена парковка:— на улице Миклухо-Маклая от пересечения с улицей Академика Волгина до Профсоюзной улицы (при движении в сторону Профсоюзной улицы);— на дублере Профсоюзной улицы от дома 98, корпуса 1 до улицы Миклухо-Маклая (включая съезды);— в боковом проезде Профсоюзной улицы в районе дома 85, корпуса 1 и владения 39/25;— на улице Гарибальди от Профсоюзной до Новочеремушкинской улицы в обоих направлениях;— на Новочеремушкинской улице в районе дома 58;— на Профсоюзной улице в районе дома 66, строения 1.Важно- Просим водителей заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, выбирать маршруты объезда, а также сдвинуть свои поездки на личном автомобиле на внепиковые часы, - сообщили в ситуационном центре ЦОДД.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа проезд в московском метро заплатим... лицомНовая система легко вычисляет даже человека в маске (подробности)